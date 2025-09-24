MP News: दुधमुंही बच्ची को मां ने चाय की दुकान पर छोड़ा, स्टॉल के ऊपर बिलखती रही मासूम

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। एक तरफ नवरात्र पर्व के चलते हर कोई मां की भक्ति में ली है तो वहीं दूसरी ओर ऐसा मामला सामने आया जिससे हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार सुबह नौगांव थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम पीपलखेड़ा में एक चाय की गुमटी पर निर्दई मां अपनी एक अज्ञात नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो स्टॉल के ऊपर बच्ची रखी हुई थी।

इसकी सूचना ग्राम में मिली तो घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। फिर ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जवान मुकेश मराठा मौके पर पहुंचे और बच्चे को यहां से लेकर धार के जिला अस्पताल आए। यहां बच्ची को एसएनसीयू में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य बताई जा रहे हैं। डॉ ईश्वर रावत का कहना है कि दूध नहीं पिलाने के कारण बच्ची में थोड़ा सा पीलापन आ गया, लेकिन स्टाफ द्वारा बच्चों की मां की तरह देखभाल की जा रही है और उसे दूध पिलाया जा रहा है, हालात सामान्य है।