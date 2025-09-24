मेरी खबरें
    MP News: दुधमुंही बच्ची को मां ने चाय की दुकान पर छोड़ा, स्टॉल के ऊपर बिलखती रही मासूम

    Dhar News: नवरात्रि के पावन पर्व पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलखेड़ा में एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक चाय की गुमटी पर छोड़ दिया। दुकानदार ने जब अपनी दुकान खोली, तो वहां बच्ची को देखकर उसके होश उड़ गए।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 12:44:43 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 01:02:16 PM (IST)
    Dhar News: बच्ची को निर्दई मां ने लावारिस छोड़ा।

    HighLights

    1. बच्ची को निर्दई मां ने लावारिस छोड़ा।
    2. स्टॉल के ऊपर बिलखती रही मासूम।
    3. मासूम बच्ची की जिंदगी बच गई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। एक तरफ नवरात्र पर्व के चलते हर कोई मां की भक्ति में ली है तो वहीं दूसरी ओर ऐसा मामला सामने आया जिससे हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार सुबह नौगांव थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम पीपलखेड़ा में एक चाय की गुमटी पर निर्दई मां अपनी एक अज्ञात नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो स्टॉल के ऊपर बच्ची रखी हुई थी।

    इसकी सूचना ग्राम में मिली तो घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। फिर ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जवान मुकेश मराठा मौके पर पहुंचे और बच्चे को यहां से लेकर धार के जिला अस्पताल आए। यहां बच्ची को एसएनसीयू में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य बताई जा रहे हैं। डॉ ईश्वर रावत का कहना है कि दूध नहीं पिलाने के कारण बच्ची में थोड़ा सा पीलापन आ गया, लेकिन स्टाफ द्वारा बच्चों की मां की तरह देखभाल की जा रही है और उसे दूध पिलाया जा रहा है, हालात सामान्य है।

    दुकानदार राजू ने बताया कि जब मैं हर दिन की तरह सुबह करीब 7 बजे दुकान पर पहुंचा तो दुकान के टॉल पर बच्ची रो रही थी। इसकी सूचना ग्रामवासियों को दी। फिर हमने बच्ची को दूध पिलाया। हमने डायल 112 को खबर दी। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित अपने साथ जिला भोज अस्पताल धार लेकर गई। ग्रामीणों की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के चलते मासूम की जिंदगी बच गई है।

