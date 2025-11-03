MP में धामनोद के मुकुंद आगीवाल ने रचा इतिहास, सीए फाइनल परीक्षा में पाया देश में पहला स्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद कस्बे के होनहार युवक मुकुंद आगीवाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की अखिल भारतीय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले और प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। मुकुंद यह गौरव हासिल करने वाले धार जिले के पहले युवा बने हैं।

मुकुंद ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत की। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने सीए प्रवेश परीक्षा में आल इंडिया 24वां स्थान प्राप्त किया था।

मुकुंद का कहना है कि 'प्रतिभा केवल महानगरों में ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास और सही दिशा में परिश्रम करना आवश्यक है।' उन्होंने आगे कहा कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा हिंदी माध्यम में भी आयोजित होने लगी है, लेकिन अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों पर मजबूत पकड़ होना बेहद जरूरी है। उनके अनुसार, 'यदि भविष्य में अच्छी नौकरी और उच्च पैकेज पाना है, तो अंग्रेज़ी में दक्षता अनिवार्य है, क्योंकि अधिकतर संस्थानों में कार्य अंग्रेजी में ही होता है।'

मुकुंद ने बताया कि वे पढ़ाई के दौरान प्रत्येक विषय के हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने और याद करने का प्रयास करते थे। आगे चलकर वे पहले नौकरी करना चाहते हैं और फिर अपने ही शहर धामनोद में कुछ नया कार्य प्रारंभ करने की योजना भी रखते हैं। मुकुंद के पिता पवन आगीवाल धामनोद में स्टेशनरी की दुकान संचालित करते हैं, जबकि माता ज्योति आगीवाल गृहिणी हैं। मुकुंद ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी धामनोद से ही उत्तीर्ण की थी, जिनमें वे प्रथम श्रेणी से सफल रहे।