नवरात्र विशेष : धार में दुल्हन की तरह सजा गढ़ कालिका माता मंदिर, दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगना हुआ शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : शहर सहित जिलेभर में रविवार को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ नवरात्र महापर्व की शुरूआत हो गई है। अगले दस दिनों तक पूरा नगर मां की भक्ति और डांडियों की गूंज में डूबा रहेगा। हर जुबां पर जय माता दी....जय माता दी...का उद्घोष सुनाई देगा।

प्राचीन मां गढ़ कालिका मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर के आंगन से लेकर शिखर तक रंग-बिरंगी आकर्षक लाइटें झिलमिला रही हैं। यहां प्रतिदिन अल सुबह काकड़ आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ लेंगे। मां गढ़ कालिका मंदिर का इतिहास गढ़ कालिका का प्राचीन मंदिर धार शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी व देवी सागर तालाब के पास स्थित है। ये मंदिर धार के पंवार राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था और ये प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। वर्ष 1770 में स्वर्गीय यशवंत राव पंवार प्रथम (वर्ष 1736 से 1761) की पत्नी सकवार बाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया था।

देवी कालिका की प्रेरक प्रतिमा वास्तव में महाराष्ट्र के कोठे गांव से लाई गई थी। मंदिर का शिखर परमार स्थापत्य शैली का बताया जाता है। मंदिर के सामने सुंदर काले पत्थर की दीपों की श्रृंखल है। आनंद राव पंवार (वर्ष 1782 से 1807) की पत्नी मैना देवी ने भी गढ़ कालिका मंदिर के कुछ प्रमुख विकास कार्यों में योगदान दिया। उल्लेखनीय लोगों में गढ़ कालिका मंदिर परिसर के अंदर सभा मंडप, भोजन कक्ष शामिल हैं। जाहिर तौर पर गढ़ कालिका को पंवार वंश की कुलदेवी माना जाता है। कुलदेवी की पूजा पूरे कुल द्वारा की जाती है और देश भर के भक्त गढ़ कालिका देवी के भी दर्शन और पूजन करते हैं।