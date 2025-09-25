मंदिरों में चोरी करने कार से जाता था चोर, MP पुलिस ने फास्टैग से ट्रैक करके धर दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले के पीथमपुर पुलिस ने मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर खेमराज चौहान को गिरफ्तार किया है, जो पिछले तीन महीनों में धार व इंदौर जिलों के कुल आठ मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पुलिस के अनुसार आरोपित चोरी के बाद गुजरात स्थित मेडली माता व पावागढ़ माताजी मंदिर जाकर अर्धनारिश्वर स्वरूप धारण कर चोरी किए गए मुकुट व चांदी के छत्रों को 'धार्मिक आस्था' का प्रतीक बताकर वहां दर्शन कराता था।

आरोपित के कब्जे से कुल 2 किलो 300 ग्राम चांदी, 23 किलो पीतल की सामग्री, एक देशी कट्टा, और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जब्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 408,500 है। पुलिस ने आरोपित की मारुति स्विफ्ट डिजायर कार एमपी 09 जेडटी 3134 भी जब्त की है, जिसका उपयोग वह चोरी के लिए करता था।

गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में धार एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि 15 सितंबर को पीथमपुर इंडोरामा सेक्टर 1 स्थित उद्योगपति बालाजी मंदिर में चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता विजय गिरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर के निर्देशन में थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार आरोपित की पहचान खेमराज चौहान निवासी तेजाजी नगर दतोदा, थाना सिमरोल, इंदौर के रूप में की। उसकी गाड़ी का फास्टैग विवरण निकाल कर उसे ट्रैक किया गया, जिससे उसे पीथमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।