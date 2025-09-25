मेरी खबरें
    मंदिरों में चोरी करने कार से जाता था चोर, MP पुलिस ने फास्टैग से ट्रैक करके धर दबोचा

    मध्य प्रदेश के धार और इंदौर जिले के आठ मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को पुलिस ने गिफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 2 किलो से ज्यादा चांदी, एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही चोर के पास से एक कार भी मिली है, जिसका उपयोग वह मंदिरों में जाकर चोरी करने के लिए करता था।

    By PremVijay Patil
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 01:39:17 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 01:56:22 PM (IST)
    धार पुलिस की गिरफ्त में मंदिर में चोरी का आरोपी।

    HighLights

    1. पुलिस टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
    2. गाड़ी का फास्टैग विवरण निकाल कर उसे ट्रैक किया गया।
    3. इसके बाद पीथमपुर इलाके से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले के पीथमपुर पुलिस ने मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर चोर खेमराज चौहान को गिरफ्तार किया है, जो पिछले तीन महीनों में धार व इंदौर जिलों के कुल आठ मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पुलिस के अनुसार आरोपित चोरी के बाद गुजरात स्थित मेडली माता व पावागढ़ माताजी मंदिर जाकर अर्धनारिश्वर स्वरूप धारण कर चोरी किए गए मुकुट व चांदी के छत्रों को 'धार्मिक आस्था' का प्रतीक बताकर वहां दर्शन कराता था।

    आरोपित के कब्जे से कुल 2 किलो 300 ग्राम चांदी, 23 किलो पीतल की सामग्री, एक देशी कट्टा, और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जब्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 408,500 है। पुलिस ने आरोपित की मारुति स्विफ्ट डिजायर कार एमपी 09 जेडटी 3134 भी जब्त की है, जिसका उपयोग वह चोरी के लिए करता था।

    गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में धार एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि 15 सितंबर को पीथमपुर इंडोरामा सेक्टर 1 स्थित उद्योगपति बालाजी मंदिर में चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता विजय गिरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर के निर्देशन में थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

    पुलिस टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार आरोपित की पहचान खेमराज चौहान निवासी तेजाजी नगर दतोदा, थाना सिमरोल, इंदौर के रूप में की। उसकी गाड़ी का फास्टैग विवरण निकाल कर उसे ट्रैक किया गया, जिससे उसे पीथमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।

    इन मंदिरों को बनाया था निशाना

    1. उद्योगपति बालाजी मंदिर, पीथमपुर

    2. कालिका माता मंदिर, पीथमपुर

    3. राम मंदिर, काली बिल्लोद, थाना बेटमा

    4. हनुमान मंदिर, कैट रोड, थाना द्वारकापुरी, इंदौर

    5. हनुमान मंदिर, मानपुर

    6. नंद कोटेश्वर महादेव मंदिर, सिमरोल

    7. संतोषी माता मंदिर, महू

    8. हनुमान मंदिर, नालछा

    आश्चर्यजनक रूप से आरोपित हर बार चोरी के बाद गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों जैसे मेडली माता मंदिर और पावागढ़ माताजी मंदिर पहुंचता था। वह वहां अर्धनारी स्वरूप धारण कर चोरी की गई चांदी के छत्र व मुकुट को 'देवी दर्शन' का हिस्सा बताकर दिखाता था।

