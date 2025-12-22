मेरी खबरें
    'ट्रॉफी-मेडल से भविष्य सुरक्षित नहीं...' MP में सांसद खेल महोत्सव में नगद इनाम न मिलने पर खिलाड़ियों ने किया विरोध

    धार के उदय रंजन मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव उस समय विवादों में घिर गया, जब विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार नहीं मिलने पर उन्होंने खुला विरोध ...और पढ़ें

    By PremVijay PatilEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 07:29:41 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 07:29:41 PM (IST)
    'ट्रॉफी-मेडल से भविष्य सुरक्षित नहीं...' MP में सांसद खेल महोत्सव में नगद इनाम न मिलने पर खिलाड़ियों ने किया विरोध
    सांसद खेल महोत्सव के समापन पर नगद पुरस्कार नहीं मिलने से नाराज खिलाड़ियों ने मंच पर विरोध किया।

    HighLights

    1. धार में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन
    2. विजेताओं को नहीं मिला नगद पुरस्कार
    3. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार: धार शहर के उदय रंजन मैदान में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिलेभर से आए खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री एवं धार सांसद सावित्री ठाकुर ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया।

    सम्मान समारोह के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब कुछ युवा खिलाड़ियों ने मंच पर ही विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत अन्य जिलों में विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जबकि धार में केवल ट्रॉफी देकर औपचारिकता पूरी की गई।


    खिलाड़ियों का कहना था कि ट्रॉफी और मेडल से उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। खेलों में आगे बढ़ने और बेहतर प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी है, जिसे इस आयोजन में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। नाराज खिलाड़ियों ने मंच पर पहुंचकर केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर एवं अन्य भाजपा पदाधिकारियों के सामने अपनी खेल टी-शर्ट उतारकर विरोध जताया।

    इतना ही नहीं, खिलाड़ियों ने ट्रॉफी मंच पर ही रख दी और लेने से इनकार कर दिया। विरोध जताने के बाद सभी खिलाड़ी मंच से उतर गए। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के दौरान मंत्री ठाकुर खिलाड़ियों को देखती रह गईं।

    पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद लोगों द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ खिलाड़ी सांसद को नगद राशि देने के लिए वहीं चंदा एकत्र करते हुए नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि जब सांसद स्वयं नगद पुरस्कार नहीं दे सकतीं, तो वे चंदा जुटाकर राशि देने की बात कह रहे हैं।

