खेल का मैदान बना 'जंग का अखाड़ा', क्रिकेट मैच के दौरान युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शहर का एसपीडीए खेल मैदान 13 दिसंबर को खेल की जगह विवाद और मारपीट का मैदान बन गया। यहां क्रिकेट खेलने आए कुछ युवकों के बीच टीम बदलने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक के साथ वहां मौजूद अन्य युवकों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट कर दी।

घटना के दौरान करीब दस से अधिक युवक एक युवक को घेरकर लात-घूंसे और बेल्ट से मारते नजर आए। पीड़ित युवक खुद को बचाने के लिए मैदान में इधर-उधर भागता रहा, लेकिन हमलावर लगातार उस पर हमला करते रहे। इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। पीड़ित युवराज मालवीय ने 16 दिसंबर को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।