मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खेल का मैदान बना 'जंग का अखाड़ा', क्रिकेट मैच के दौरान युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल

    MP Crime: मध्य प्रदेश के धार का एसपीडीए खेल मैदान 13 दिसंबर को खेल की जगह विवाद और मारपीट का मैदान बन गया। यहां क्रिकेट खेलने आए कुछ युवकों के बीच टीम ...और पढ़ें

    By PremVijay PatilEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 10:08:58 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 10:08:58 PM (IST)
    खेल का मैदान बना 'जंग का अखाड़ा', क्रिकेट मैच के दौरान युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल
    खेल का मैदान बना 'जंग का अखाड़ा' (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शहर का एसपीडीए खेल मैदान 13 दिसंबर को खेल की जगह विवाद और मारपीट का मैदान बन गया। यहां क्रिकेट खेलने आए कुछ युवकों के बीच टीम बदलने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक के साथ वहां मौजूद अन्य युवकों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट कर दी।

    घटना के दौरान करीब दस से अधिक युवक एक युवक को घेरकर लात-घूंसे और बेल्ट से मारते नजर आए। पीड़ित युवक खुद को बचाने के लिए मैदान में इधर-उधर भागता रहा, लेकिन हमलावर लगातार उस पर हमला करते रहे। इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। पीड़ित युवराज मालवीय ने 16 दिसंबर को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।


    फरियादी ने बताया कि 13 दिसंबर को आरोपितों ने एकजुट होकर मेरे साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दस युवकों को आरोपित बनाया है। इनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फरियादी ने ध्रुव, उंमग, माधव, विशाल, अविश, प्रियांशु चावड़ा, आदेश, आदर्श, कनिष्क, अशुं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.