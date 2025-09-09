मेरी खबरें
    मध्यप्रदेश में PM मोदी करेंगे देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास, जन्मदिन पर इस जिले को देंगे सौगात

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के ग्राम भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। मोदी मध्य प्रदेश से देश की जनता को समर्पित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 03:08:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 03:15:04 PM (IST)
    HighLights

    1. मध्यप्रदेश में बनेगा पहला पीएम मित्रा पार्क।
    2. पीएम मोदी जन्मदिन पर करेंगे शिलान्यास।
    3. इंडस्ट्रियल पार्क से प्रदेश को मिलेगा बड़ा लाभ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के ग्राम भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे।

    मोदी मध्य प्रदेश से देश की जनता को समर्पित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। सुमन सखी चैटबाट को लॉन्च करेंगे।

    जनजातीय स्व-सहायता समूहों से स्वदेशी उत्पादों की खरीद और यूपीआई से भुगतान, सेवा पर्व, धरती आबा जनमन और कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ करेंगे। एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत महिला लाभार्थियों को पौधों का वितरण, एक करोड़ सिकल सेल कार्ड के वितरण सहित स्वदेशी पखवाड़े का शुभारंभ भी करेंगे।

    कार्यक्रम में लाड़ली बहनें, स्व-सहायता समूह के सदस्य, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन योजना के हितग्राही सहित टेक्सटाइल एवं गारमेंट क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी एवं हितग्राही उपस्थित रहेंगे।

    प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली और पीएम के आगमन के कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा की विस्तार से जानकारी देकर कहा कि आयोजन स्थल पर कैम्प करें और वहीं से आपसी समन्वय एवं सहयोग से व्यवस्थाओं को अंजाम दें।

    इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिले आवश्यक तैयारी कर लें। महिला प्रतिभागियों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में कोई कठिनाई न होने पाए। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 11 विभाग अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर चुके हैं। बैठक में कलेक्टर धार ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अब तक की तैयारियों की जानकारी दी।

    पीएम मित्रा में तीन लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

    मुख्यमंत्री ने कहा कि धार क्षेत्र में किसानों को बड़ी लाभ मिलेगा। प्रदेश का धार, झाबुआ, उज्जैन और निमाड़ का खरगोन, बड़वानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में काटन आधारित बड़े इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होने जा रही है, यह देशभर में मंजूर सात पीएम मित्रा पार्क में से पहला पार्क है जिसका भूमि-पूजन होने जा रहा है।

    कपास पर आधारित बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा, जिससे एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, कुल मिलाकर तीन लाख को रोजगार मिलेगा। धार में 2,177 एकड़ में पीएम मित्रा स्थापित किया जा रहा है।

    अब तक इस पार्क के लिए 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश अभिरुचि-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में अब तक प्रदेश के 3,513 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है।

