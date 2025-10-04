MP में अब पुलिस भी नहीं सुरक्षित... धार जिले में विवाद सुलझाने गई टीम पर हमला, तीन जवान घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं रही है। अमझेरा थाना क्षेत्र के ग्राम कपास्थल बयड़ा में दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर 25 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस किसी तरह मौके से जान बचाकर भागी।

विवाद गांव की महिला के पति को छोड़कर मायके चले जाने से शुरू हुआ था। पति को गांव के ही एक युवक पर संदेह था। करीब एक माह पहले इस मामले में पंचायत बैठी थी, जिसमें कथित तौर पर साढ़े सात लाख रुपये में समझौता हुआ था। तय समय पर राशि नहीं देने के कारण विवाद फिर उग्र हो गया।

पुलिस पर हमला

गुरुवार को कपास्थल बयड़ा में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने की सूचना दसाई पुलिस चौकी को मिली। इस पर प्रधान आरक्षक भारत पूनमचंद्र बामनिया, प्रधान आरक्षक मन्नूसिंह एवं आरक्षक रमेश भोसले मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस टीम गांव पहुंची, वहां मौजूद महिलाओं सहित भीड़ ने उन पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस पर अचानक हुए इस हमले में जवानों को चोटें आईं। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा।

17 नामजद, 10 अज्ञात पर प्रकरण दर्ज

अमझेरा थाना पुलिस ने हमले में शामिल 17 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नामजद आरोपितों में गंगाराम गिरवाल, रामलाल गिरवाल, पवन गिरवाल, झुजारसिंह राधेश्याम, लालू गिरवाल, हरेसिंह, आकाश गिरवाल, मदन, सुरेश गिरवाल, मनोहर गिरवाल, अंतरसिंह गिरवाल, राधेश्याम, प्रकाश, धापूबाई, गुडीबाई, भूलीबाई, राधाबाई, पंचुबाई और ललिताबाई सभी निवासी कपास्थल बयड़ा शामिल हैं। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।