इंदौर-दाहोद रेल परियोजना : धार-पीथमपुर रेलखंड पर सीआरएस निरीक्षण की तैयारी तेज, 6 घंटे चला ट्रॉली निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : धार से इंदौर तक यात्री ट्रेन का इंतजार अब एक अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। रेल सेवा शुरु होने से पहले रेलवे ट्रैक और निर्माण कार्यों की जांच तेज हो गई है। सोमवार को रेलवे अधिकारियों की टीम ने धार रेलवे स्टेशन से सागौर तक करीब छह घंटे ट्राली से निरीक्षण किया।

दोपहर 12 बजे शुरू हुई जांच शाम 6 बजे तक चली। इस दौरान पटरी से लेकर गिट्टी, पुल-पुलियाओं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी गई। जहां कमियां मिलीं, वहां सुधार के निर्देश दिए गए। अब मंगलवार को सागौर से पीथमपुर तक निरीक्षण होगा। इसके बाद सब कुछ तय मानकों पर खरा उतरने पर 29 और 30 अक्टूबर को रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के निरीक्षण की तैयारी है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद धार-इंदौर के बीच यात्री ट्रेन शुरू करने की दिशा में रास्ता साफ होने की उम्मीद है।