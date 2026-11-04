टीही–धार रेलखंड पर विद्युत इंजन दौड़ाने की तैयारी, 5 व 6 नवंबर को रेल संरक्षा आयुक्त करेंगे गति परीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिध, धार : दाहोद–इंदौर नई रेल लाइन परियोजना के टीही–धार रेलखंड पर अब विद्युत इंजन से रेल परिचालन शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इस रेलखंड पर 25 केवी एसी विद्युतीकरण सहित इससे जुड़े सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

बुधवार को पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर रजनीश कुमार गोयल रेलखंड का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान विद्युत इंजन चलाकर ट्रॉयल भी किया जाएगा। निरीक्षण के साथ ही विद्युतीकरण कार्य को प्राधिकृत करने के लिए जरूरी परीक्षण और प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद 5 और 6 नवंबर को रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिमी परिमंडल रेलखंड का निरीक्षण कर गति परीक्षण करेंगे।

टीही से धार स्टेशन तक नवनिर्मित सिंगल लाइन रेलखंड की लंबाई 47.14 किमी है

टीही से धार स्टेशन तक नवनिर्मित सिंगल लाइन रेलखंड की लंबाई 47.14 रूट किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल ट्रैक लंबाई 59.76 किलोमीटर है। इस रेलखंड में 2.957 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। यहां 25 केवी एसी ओवरहेड विद्युत लाइन (ओएचई) बिछाने के साथ सुरंग निर्माण, सिग्नलिंग और अन्य जरूरी तकनीकी कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

इस रेलखंड पर विद्युत इंजन चलाकर 130 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रैक की क्षमता का परीक्षण किया था

गौरतलब है कि 2 नवंबर को निर्माण विभाग ने इस रेलखंड पर विद्युत इंजन चलाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रैक की क्षमता का परीक्षण किया था। अब 4 नवंबर को प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर के निरीक्षण और ट्रायल के बाद रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 नवंबर को 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से रेल इंजन चलाकर गति परीक्षण किया जाएगा। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर विद्युत इंजन से परिचालन की दिशा में अगला रास्ता साफ होगा।