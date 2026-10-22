नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। 'हम मर जाएंगे, प्लीज गाड़ी रोक दो...' कार के बोनट पर लटके पिता-पुत्र की यह गुहार भी चालक का दिल नहीं पिघला सकी। आरोप है कि दोनों को बोनट पर लटकता छोड़ वह करीब चार किलोमीटर तक कार दौड़ाता रहा। पिता-पुत्र खुद को संभालने के साथ मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कार की रफ्तार कम नहीं हुई।

Video: 'हम मर जाएंगे, गाड़ी रोक दो...' धार में कार की बोनट पर लटके पिता-पुत्र को 4 किमी तक दौड़ाता रहा सनकी https://t.co/bYqUthnNNJ — NaiDunia (@Nai_Dunia) October 22, 2026 आखिरकार ग्रामीणों ने पीछा कर लोनी फाटे के पास वाहन रुकवाया और दोनों को बचाया। उक्त घटना 21 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ बीएनएस की चार धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।