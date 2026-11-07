धार में 120 किमी की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ी ट्रॉयल ट्रेन, 100 की गति से पार की सुरंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार: धार के रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार का दिन वर्षों से रेल का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यादगार बन गया। अब तक जिस स्टेशन पर लोग केवल यात्री ट्रेनों के आने की कल्पना करते थे, वहां इंजन के साथ दो डिब्बों वाली ट्रॉयल ट्रेन दौड़ती दिखाई दी।

ट्रेन की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों की नजरें पटरियों पर टिक गईं। कई लोग अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को भी यह नजारा दिखाने पहुंचे। किसी ने मोबाइल में वीडियो बनाया तो किसी ने तस्वीरें लेकर इस ऐतिहासिक पल को सहेज लिया।

धार के लिए यह केवल एक ट्रॉयल ट्रेन का गुजरना नहीं, बल्कि जिले में रेल सुविधा शुरू होने की दिशा में बदलती तस्वीर का एहसास था। ट्रॉयल के दौरान ट्रेन धार से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टीही की ओर रवाना हुई। करीब 47 किमी का सफर उसने 26 मिनट में पूरा किया। स्टेशन को अंतिम रूप देने में जुटा रेलवे अमला धार रेलवे स्टेशन पर इन दिनों तैयारियों का काम अंतिम दौर में है। परिसर में रंग-रोगन और पेंटिंग का काम किया जा रहा है। स्टेशन के अलग-अलग हिस्सों को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।