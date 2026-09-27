धार में नई रेल सुविधा पर खतरा : पटरी पर रख रहे लोहे का सामान, नीचे से गिट्टी निकालकर ट्रैक पर कर रहे जमा

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार-टांडा : जिस पटरी पर ट्रेन दौड़ाकर आदिवासी अंचल के लोगों को नई रेल सुविधा मिली है, उसी पटरी पर अब बच्चों की उत्सुकता और कुछ लोगों की लापरवाही रेलवे के लिए नई चुनौती बन गई है। धार-छोटा उदयपुर रेल परियोजना के टांडा रोड से डेकाकुंड के बीच कई स्थानों पर पटरी पर लोहे का सामान रखे जाने और ट्रैक के नीचे से गिट्टी निकालकर उसी पटरी पर जमा करने की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ स्थानों पर तो पटरी के दोनों ओर से निकाली गई गिट्टी करीब 10 मीटर तक ट्रैक पर बढ़ा दी गई है।

इससे ट्रेन के पहियों और वैगन को नुकसान पहुंचने के साथ रेल संचालन की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। ये समस्या खंडाला, टांडा से डेकाकुंड के बीच में आई है। यहां पर कम गति से ट्रेन चला रहे है। वहीं नई मेमो कोच (डिब्बे) की व्हील में समस्या आई है तो उसका सुधार कार्य के लिए भेजा गया है।

जिसके स्थान पर पुरानी ट्रेन नई मेमो कोच (डिब्बे) टांडा क्षेत्र में संचालन हो रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार पटरी पर गिट्टी और अन्य सामग्री मिलने की घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर ट्रैक भी प्रभावित हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत पड़ने पर ऐसे हिस्सों में ट्रेन की गति 120 किमी प्रति घंटे से घटाकर करीब 30 किमी प्रति घंटे तक करनी पड़ सकती है। ट्रेन गुजरने पर क्या होगा... देखने के लिए पटरी पर रख रहे सामान रेलवे की नई सुविधा को लेकर क्षेत्र के बच्चों में उत्सुकता भी दिखाई दे रही है। कई बच्चे पटरी के आसपास खेलते हैं। इसी दौरान कुछ बच्चे यह देखने के लिए पटरी पर लोहे का सामान रख देते हैं कि ट्रेन के गुजरने पर उसका क्या होगा। वहीं पटरी के नीचे से गिट्टी निकालकर ऊपर जमा करने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उत्सुकता में की गई ये हरकत किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।