MP News: पीथमपुर के ऑयल फिल्टर टैंक में गैस रिसाव, चपेट में आए तीन मजदूरों की मौत, देखें PHOTOS

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। एमपी के धार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला पीथमपुर के ऑयल फिल्टर करने वाला टैंक में गैस रिसाव की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई। यह घटना सेक्टर 3 में सुलावड के पास स्थित सागर श्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हुई है।

बता दें कि यह घटना ऑयल फिल्टर करने वाले चैम्बर में घटी जिसकी मजदूर सफाई कर रहे थे। इस चेंबर में अचानक से गैस रिसाव की वजह से तीनों मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

घटना के कई घंटे बाद पुलिस को मिली सूचना

मिली जानकारी के अनुसार तीनों मजदूर के शवों को इंदौर एमवाय अस्पताल लाया गया है। मृतकों के नाम सुशील, दीपक और जगदीश बताया जा रहा है।

कहा यह भी जा रहा है कि इस घटना के कई घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई है। मामले पर धार एसपी मनोज सिंह (डीआईजी) ने बताया कि पुलिस की टीम को भेजकर जांच के आदेश दिए गए है।