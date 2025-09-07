मेरी खबरें
    एमपी के धार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला पीथमपुर के ऑयल फिल्टर करने वाला टैंक में गैस रिसाव की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई। यह घटना सेक्टर 3 में सुलावड के पास स्थित सागर श्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हुई है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 09:12:48 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 10:09:44 PM (IST)
    MP News: पीथमपुर के ऑयल फिल्टर टैंक में गैस रिसाव, चपेट में आए तीन मजदूरों की मौत, देखें PHOTOS
    एमपी के पीथमपुर में केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। एमपी के धार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला पीथमपुर के ऑयल फिल्टर करने वाला टैंक में गैस रिसाव की वजह से तीन लोगों की मौत हो गई। यह घटना सेक्टर 3 में सुलावड के पास स्थित सागर श्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हुई है।

    naidunia_image

    बता दें कि यह घटना ऑयल फिल्टर करने वाले चैम्बर में घटी जिसकी मजदूर सफाई कर रहे थे। इस चेंबर में अचानक से गैस रिसाव की वजह से तीनों मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

    naidunia_image

    घटना के कई घंटे बाद पुलिस को मिली सूचना

    मिली जानकारी के अनुसार तीनों मजदूर के शवों को इंदौर एमवाय अस्पताल लाया गया है। मृतकों के नाम सुशील, दीपक और जगदीश बताया जा रहा है।

    naidunia_image

    कहा यह भी जा रहा है कि इस घटना के कई घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई है। मामले पर धार एसपी मनोज सिंह (डीआईजी) ने बताया कि पुलिस की टीम को भेजकर जांच के आदेश दिए गए है।

    pixelcheck
