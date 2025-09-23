नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले के टांडा क्षेत्र में एक युवक द्वारा भोली-भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म करने और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

इस पर तीन अलग-अलग दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने जानकारी देते हुए बताया कि टांडा थाना क्षेत्र में आकाश नामक युवक, जो गुजरात के मोरबी में काम करता है, ने दो नाबालिग लड़कियों और एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे अवैध संबंध बनाए और उनका वीडियो रिकार्ड कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।