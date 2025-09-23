मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तीन नाबालिग लड़कियों को फंसाया और शारीरिक संबंध बनाकर इंस्‍टा पर वीडियो डाला, गिरफ्तार

    आकाश ने तीनों लड़कियों को फंसाकर उनके साथ अवैध संबंध बनाए, वीडियो बनाया और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। जब लड़कियों ने विरोध किया तो उसने सोशल मीडिया पर आईडी बनाकर उनके वीडियो को वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को बीएनएस, पाक्सो व आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 06:22:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 06:23:54 PM (IST)
    तीन नाबालिग लड़कियों को फंसाया और शारीरिक संबंध बनाकर इंस्‍टा पर वीडियो डाला, गिरफ्तार
    धार में सामने आया यौन शोषण व ब्‍लैकमेलिंग का मामला।

    HighLights

    1. एक युवक ने दो नाबालिग व एक युवती से दुष्कर्म किया, गिरफ्तार।
    2. तीन मामले दर्ज किए गए। अन्य मामले भी प्रकाश में आ सकते हैं।
    3. सोशल मीडिया पर आईडी बनाकर वीडियो को वायरल कर दिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले के टांडा क्षेत्र में एक युवक द्वारा भोली-भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म करने और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

    इस पर तीन अलग-अलग दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने जानकारी देते हुए बताया कि टांडा थाना क्षेत्र में आकाश नामक युवक, जो गुजरात के मोरबी में काम करता है, ने दो नाबालिग लड़कियों और एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे अवैध संबंध बनाए और उनका वीडियो रिकार्ड कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की। आकाश ने तीनों लड़कियों को फंसाकर उनके साथ अवैध संबंध बनाए, वीडियो बनाया और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। जब लड़कियों ने विरोध किया तो उसने सोशल मीडिया पर आईडी बनाकर उनके वीडियो को वायरल कर दिया।

    पुलिस ने आरोपी को बीएनएस, पाक्सो व आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आज युवाओं के सोशल मीडिया के माध्यम से खुलापन और असुरक्षा किस हद तक बढ़ गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.