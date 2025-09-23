नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार जिले के टांडा क्षेत्र में एक युवक द्वारा भोली-भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म करने और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
इस पर तीन अलग-अलग दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने जानकारी देते हुए बताया कि टांडा थाना क्षेत्र में आकाश नामक युवक, जो गुजरात के मोरबी में काम करता है, ने दो नाबालिग लड़कियों और एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे अवैध संबंध बनाए और उनका वीडियो रिकार्ड कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की। आकाश ने तीनों लड़कियों को फंसाकर उनके साथ अवैध संबंध बनाए, वीडियो बनाया और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। जब लड़कियों ने विरोध किया तो उसने सोशल मीडिया पर आईडी बनाकर उनके वीडियो को वायरल कर दिया।
पुलिस ने आरोपी को बीएनएस, पाक्सो व आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। इसके साथ ही यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आज युवाओं के सोशल मीडिया के माध्यम से खुलापन और असुरक्षा किस हद तक बढ़ गई है।