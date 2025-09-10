मेरी खबरें
    MP में 15 दिन पूर्व जन्मे जुड़वां बच्चों की मौत, पोस्टमार्टम के लिए दफनाए बच्चे का शव निकाला

    MP News: मध्य प्रदेश के धार में 15 दिन पूर्व जन्मे जुड़वां बच्चों की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से लौटने के बाद आधे घंटे के अंदर दोनों बच्चों की मौत हो गई।

    By PremVijay Patil
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 08:23:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 08:35:26 PM (IST)
    पोस्टमार्टम के लिए दफनाए बच्चे का शव निकाला

    1. धार के ग्राम कछवानिया का मामला
    2. दफनाए गए शव को खोदकर निकाला गया
    3. ग्रामीणों और स्वजन ने मौत पर संदेह जताया

    नईदुनिया न्यूज, गुजरी (धार)। ग्राम कछवानिया में 15 दिन पूर्व जन्मे जुड़वां बच्चों की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर स्वजन दोनों को धामनोद अस्पताल ले गए थे, जहां से लौटने के बाद आधे घंटे के अंदर दोनों बच्चों की मौत हो गई। स्वजन ने पहले एक शिशु को दफना दिया था, लेकिन बाद में पूरे मामले की जांच के लिए दफनाए गए शव को खोदकर निकाला गया।

    इंदौर भेजे गए दोनों शव

    दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेजा गया है। धामनोद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कछवानिया निवासी शिवकन्या पत्नी विनोद ने 26 अगस्त को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुड़वां शिशुओं को जन्म दिया था। ग्रामीणों और स्वजन ने दोनों बच्चों की मौत पर संदेह जताया और मामले की जांच की मांग की।

    पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजे गए शव

    बुधवार सुबह तहसीलदार कुणाल अवास्या और धामनोद पुलिस की मौजूदगी में दफनाए गए शिशु के शव को निकाला गया। शवों को धामनोद अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल इंदौर भेजा गया। धामनोद सीबीएमओ डा. कीर्ति बैरागी के मुताबिक, पीएम रिपोर्ट से ही मौत के कारण का पता हो पाएगा।

