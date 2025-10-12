धार में फ्लाइंग किस की बात पर भिड़ गए दो पक्ष, लाठी-डंडों और तलवार से मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस

मेरी खबरें
    By Rais Mohammad
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 09:49:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 09:49:46 PM (IST)
    धार में फ्लाइंग किस की बात पर भिड़ गए दो पक्ष (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया न्यूज, अमझेरा। स्थानीय अंबिका रोड पर शुक्रवार शाम को एक विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जब कथित तौर पर फ्लाइंग किस की हरकत पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट में लाठी-डंडों, मुक्कों और तलवार का इस्तेमाल किए जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किए हैं।

    घटना सीसीटीवी में कैद

    उक्त घटना रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। अमझेरा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार अंबिका रोड निवासी 23 वर्षीय फरियादी युवती ने बताया कि घटना के समय तीन आरोपितों ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और उसे फ्लाइंग किस दी। फरियादी के अनुसार जब उसने इस हरकत का विरोध किया, तो आरोपित भड़क गए। उन्होंने गालियां दीं और हाथों, थप्पड़ों व डंडों से मारपीट की। इसमें चार लोगों को चोटें आई हैं।


    छह लोगों को आई चोट

    आरोपितों ने सभी को जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की शिकायत पर भोई मोहल्ला निवासी नौ लोगों को नामजद किया है। दूसरे पक्ष ने पुलिस को बताया कि अंबिका रोड निवासी आरोपितों ने उनका रास्ता रोका। गालियां देकर थप्पड़, मुक्के, डंडे और तलवार से मारपीट की। इसमें छह लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर प्रकरण दर्ज किए हैं।

