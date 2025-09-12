मेरी खबरें
    MP में पंजाब के दो युवकों ने लगाए खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    MP News: मध्य प्रदेश के धार में पंजाब के दो युवकों ने ढाबे पर बैठकर खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पंजाब में आई बाढ़ और मदद को लेकर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की, जबकि पाकिस्तान से दलिया, दूध और राशन जैसी सामग्री मिली।

    By PremVijay Patil
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 09:53:56 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 09:53:56 PM (IST)
    1. खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर दो गिरफ्तार
    2. ढाबे पर की थी देशविरोधी नारेबाजी
    3. पंजाब में आई बाढ़ को लेकर कर रहे थे चर्चा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। कुक्षी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब के दो युवकों ने ढाबे पर बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने इस मामले में गुरप्रीत सिंह निवासी पारसीखुर्द, जिला फतेहगढ़ साहिब और जुगराज सिंह निवासी शाहपुर-गौरेया, जिला गुरदासपुर (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ट्रक चालक हैं। सीमेंट परिवहन करने वाले बल्कर वाहन लेकर गुजरात जा रहे थे।

    पुलिस ने दोनों को भेजा जेल

    रास्ते में खाना खाने के लिए रुके, तभी आपसी चर्चा के दौरान देशविरोधी नारे लगाने लगे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पवन गहलोत निवासी सिरवी मोहल्ला, ग्राम आली ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दोपहर वह पेट्रोल पंप के सामने स्थित ढाबे पर खाना खाने गया था। इसी दौरान दो पंजाबी युवक वहां आए, जिनमें से एक ने पगड़ी पहन रखी थी। बातचीत में उनके नाम गुरप्रीत सिंह और जुगराज सिंह मालूम हुए।

    पंजाब में आई बाढ़ को लेकर कर रहे थे चर्चा

    फरियादी के अनुसार, दोनों पंजाब में आई बाढ़ और मदद को लेकर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की, जबकि पाकिस्तान से दलिया, दूध और राशन जैसी सामग्री मिली। जब पवन गहलोत ने विरोध करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार के प्रतिनिधि मदद के लिए पहुंचे थे, तो आरोपी भड़क गए।

    पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे

    उन्होंने उसे गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद तथा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने इस शिकायत पर बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

