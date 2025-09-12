MP में पंजाब के दो युवकों ने लगाए खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। कुक्षी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब के दो युवकों ने ढाबे पर बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने इस मामले में गुरप्रीत सिंह निवासी पारसीखुर्द, जिला फतेहगढ़ साहिब और जुगराज सिंह निवासी शाहपुर-गौरेया, जिला गुरदासपुर (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ट्रक चालक हैं। सीमेंट परिवहन करने वाले बल्कर वाहन लेकर गुजरात जा रहे थे।

पुलिस ने दोनों को भेजा जेल रास्ते में खाना खाने के लिए रुके, तभी आपसी चर्चा के दौरान देशविरोधी नारे लगाने लगे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पवन गहलोत निवासी सिरवी मोहल्ला, ग्राम आली ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दोपहर वह पेट्रोल पंप के सामने स्थित ढाबे पर खाना खाने गया था। इसी दौरान दो पंजाबी युवक वहां आए, जिनमें से एक ने पगड़ी पहन रखी थी। बातचीत में उनके नाम गुरप्रीत सिंह और जुगराज सिंह मालूम हुए।