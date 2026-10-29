मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

धार के मांडू में युवती की मौत पर बवाल, मुख्य चौराहे पर शव रखकर लगाया चक्काजाम, 3 पर FIR

18 वर्षीय युवती की मौत के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश के मांडू में आक्रोश फूट पड़ा। स्वजन और ग्रामीण शव लेकर मुख्य चौराहे पर पहुंचे और उसे रखकर जाम लगा दिया।

By PremVijay PatilEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 06:42:58 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 07:30:23 PM (IST)
धार के मांडू में युवती की मौत पर बवाल, मुख्य चौराहे पर शव रखकर लगाया चक्काजाम, 3 पर FIR
मांडू में शव रखकर विरोध प्रदर्शन करते स्वजन व ग्रामीणजन को समझाइश देते एसडीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारी।-वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. युवती की मौत पर मांडू में शव रखकर दो घंटे किया प्रदर्शन
  2. गिरफ्तारी के आश्वासन पर माने स्वजन
  3. तीन लोगों पर प्रताड़ना का आरोप, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। 18 वर्षीय युवती की मौत के बाद गुरुवार को मांडू में आक्रोश फूट पड़ा। स्वजन और ग्रामीण शव लेकर मुख्य चौराहे पर पहुंचे और उसे रखकर जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि युवती को प्रताड़ित करने के आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर स्वजन माने और जाम समाप्त किया।

दरअसल, मामला मांडू के वार्ड नंबर 12, जामनिया का है। मृतका सोनाली पुत्री शिवराम (18) ने 23 अक्टूबर को जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसे धार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 28 अक्टूबर की रात उसकी मौत हो गई। गुरुवार को घटना से नाराज स्वजन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए।


पिता ने तीन लोगों पर लगाए आरोप

मृतका के पिता शिवराम ने चंदन, उसकी पत्नी राधिका और मां सुमन पर सोनाली को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इसी प्रताड़ना के चलते सोनाली ने यह कदम उठाया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर तीनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 3(5) के तहत आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का प्रकरण दर्ज किया है।

यह भी पढ़ें- भोपाल में प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा... सड़क पर लेटकर किया चक्काजाम, पुलिस से धक्का-मुक्की

गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम राजकुमार हलदर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी माैके पर पहुंचे और स्वजन से चर्चा की। एसडीएम ने नियमानुसार सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं थाना प्रभारी इंदल सिंह रावत ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर तलाश की जा रही है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।