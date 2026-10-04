टीही-धार के 46 किमी रेलखंड पर अंतिम दौर का काम तेज, सुरंग का आखिरी 112 मीटर का काम बाकी

नईदुनिया, प्रतिनिधि, धार : धार को इंदौर से रेल मार्ग से जोड़ने की दिशा में अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। टीही-पीथमपुर के बीच बनी करीब तीन किमी लंबी सुरंग का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। 3 अक्टूबर की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 2,957 मीटर लंबी सुरंग में 2,845 मीटर में बिना गिट्टी वाली पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 112 मीटर का काम बाकी है। सुरंग की लाइनिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण काम के अंतिम चरण में पहुंचते ही रेलवे ने टीही से धार तक पूरे रेलखंड पर निगरानी और निरीक्षण बढ़ा दिया है।

बता दें कि रेलवे अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचकर ट्रैक, पुल-पुलिया, स्टेशन, विद्युतीकरण, संकेत व्यवस्था सहित तकनीकी कार्यों की स्थिति देख रहे हैं। शनिवार को भी रेलखंड का निरीक्षण किया गया। आने वाले दिनों में भी निरीक्षण जारी रहने की संभावना है, ताकि सुरक्षा जांच से पहले बचे हुए छोटे-बड़े काम पूरे कराए जा सकें।

अब रेलवे की सबसे बड़ी नजर 29 और 30 अक्टूबर को प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण पर है। टीही से धार के करीब 46 किमी रेलखंड के साथ पीथमपुर, सागौर, गुणावद और धार चार नए स्टेशन भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। सुरक्षा जांच में रेल परिचालन से जुड़े तकनीकी और सुरक्षा मानकों को परखा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद यात्री रेल सेवा शुरु करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। दीपावली से पहले जांच कराने की तैयारी रेलवे का प्रयास है कि सुरक्षा आयुक्त का निरीक्षण दीपावली से पहले हो जाए। इससे जांच के दौरान यदि किसी हिस्से में सुधार या अतिरिक्त काम की जरूरत सामने आती है तो उसे समय रहते पूरा किया जा सकेगा। रेलवे की कोशिश है कि सुरक्षा जांच में कोई बड़ी बाधा न आए और धार को इंदौर से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़े। हालांकि निरीक्षण की तारीख सुरक्षा आयुक्त की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगी। इसी कारण निर्माण विभाग से लेकर मैदानी अमले तक बचे कामों को समय पर पूरा कराने पर जोर है।