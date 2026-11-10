डिंडौरी में किसानों को बड़ी राहत, 75% तक की भारी सब्सिडी पर मिलेगा चना और मसूर का बीज

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग द्वारा रबी सीजन अंतर्गत नगद बीज वितरण योजना के तहत जिले के सभी विकासखंडों में चना व मसूर बीज का भंडारण पूर्ण कर लिया गया है। योजना के माध्यम से किसानों को निर्धारित अनुदान पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसान रबी फसलों की बोवनी के लिए समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त कर सकेंगे।

योजना के अंतर्गत मसूर बीज की 5 वर्ष से अधिक अवधि वाली किस्मों पर 75 प्रतिशत अथवा 9000 रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। शासन द्वारा मसूर बीज की निर्धारित विक्रय दर 108 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है। इसमें 81 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान व मात्र 27 रुपये प्रति किलोग्राम कृषक अंश निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार चना बीज की 5 वर्ष तक की अवधि वाली किस्मों पर 75 प्रतिशत अथवा 6000 रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा।