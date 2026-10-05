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डिंडौरी के सरकारी आवास में शहपुरा तहसील के बाबू का लटका मिला शव

मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुरुषोत्तम परस्ते के फांसी लगाने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना की जानकारी से तहसील कार्यालय के कर्मचारिय...और पढ़ें

By Neeraj ShrivasEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 04:32:57 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 04:32:57 PM (IST)
डिंडौरी के सरकारी आवास में शहपुरा तहसील के बाबू का लटका मिला शव
मौत की सूचना मिलने के बाद घर के सामने जुटी भीड़। नईदु‍निया

HighLights

  1. घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया
  2. जांच के बाद वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे
  3. परिचितों से जानकारी जुटाई जा रही जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले शहपुरा तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू पुरुषोत्तम परस्ते उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर का शव सोमवार को लोकसेवा केंद्र के पास स्थित उनके सरकारी आवास के एक कमरे में पंखे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही शहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।

लोकसेवा केंद्र के पास स्थित मकान में रहते थे

बताया गया कि पुरुषोत्तम परस्ते शहपुरा तहसील कार्यालय में बाबू के पद पर पदस्थ थे। वह लोकसेवा केंद्र के पास स्थित मकान में रहते थे।

मौके पर लोगों को भीड़ लग गई

सोमवार को घर के कमरे में उनका शव मिलने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों को भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर शहपुरा थाना पुलिस के साथ तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे।


परिजन भी सूचना पाकर पहुंचे घटनास्थल

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू की। परिजन भी पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की गई तथा मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुरुषोत्तम परस्ते के फांसी लगाने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

मिले तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही

पुलिस द्वारा परिजनों और परिचितों से जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

जांच के बाद वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। घटना की जानकारी से तहसील कार्यालय के कर्मचारियों और परिचितों में शोक का माहौल है।

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