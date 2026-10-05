डिंडौरी के सरकारी आवास में शहपुरा तहसील के बाबू का लटका मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले शहपुरा तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू पुरुषोत्तम परस्ते उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर का शव सोमवार को लोकसेवा केंद्र के पास स्थित उनके सरकारी आवास के एक कमरे में पंखे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही शहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।

लोकसेवा केंद्र के पास स्थित मकान में रहते थे बताया गया कि पुरुषोत्तम परस्ते शहपुरा तहसील कार्यालय में बाबू के पद पर पदस्थ थे। वह लोकसेवा केंद्र के पास स्थित मकान में रहते थे। मौके पर लोगों को भीड़ लग गई सोमवार को घर के कमरे में उनका शव मिलने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों को भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर शहपुरा थाना पुलिस के साथ तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे।