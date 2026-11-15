डिंडौरी में बदहाल शिक्षा, बिना भवन के खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के करंजिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाटनगढ़ माल स्थित शासकीय प्राइमरी स्कूल बिना भवन के संचालित हो रहा है। पुराना जर्जर हो चुका भवन प्रशासनिक आदेश पर यहां के डिस्मेंटल कर गिरा दिया गया था। इसके बाद भवन निर्माण के लिए क्या पहल की जा रही है, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है।

स्कूल में वर्तमान में कक्षा एक से पांच तक 37 बच्चों को एक साथ खुले आसमान के नीचे जमीन में बैठाकर मजबूरी में अध्ययन कराया जा रहा है। हालांकि जब कभी पंचायत भवन खाली रहता हैं तो बच्चे यहीं बैठते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में आमसभा, ग्रामसभा या कोई आयोजन किया जाता हैं, तब इन छात्र छात्राओं को सर्दी, गर्मी बरसात मौसम कोई भी हो खुले मैदान में ही बैठना पड़ता हैं। इस स्थिति को लेकर अभिभावक चिंतित रहते हैं।

विद्यार्थियों की पढाई हो रही प्रभावित स्कूल के छात्र छात्राओं का कहना हैं कि बरसात का मौसम उनके लिए अधिक कष्टदायक होता हैं। कभी तो ऐसा भी होता हैं कि पंचायत के भवन में भी बैठने नहीं मिलता। इस चक्कर में स्कूल की छुट्टी कर दी जाती हैं। कक्षा चार की छात्रा ने बताया कि क्लास लगने के दौरान जहरीले कीडों का डर भी बना रहता है। कक्षा पांचवीं के छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें पढ़ना हैं लेकिन स्कूल में व्यवस्थाओं की बेहद कमी हैं।

जहां खुले में बैठते हैं चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। ऐसे में उन्हें कीड़े मकोड़ों का डर हमेशा सताता है। दूसरा विकल्प नहीं होने से मजबूरी ही सही यहीं पढ़ने आते हैं। स्कूल के अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि हाइवे किनारे स्कूल होने से दिनभर वाहनों की आवाजाही और तेज हार्न से मन भटक जाता हैं। इस फेर में पढ़ाई प्रभावित हो रहा हैं।

भविष्य से न किया जाए खिलवाड़ बच्चों के अभिभावकाें ने शासन प्रशासन से अपील की हैं कि बच्चों के लिए स्थाई स्कूल भवन सहित मूलभूत सुविधाओं का तत्काल इंतजाम किए जाना चाहिए। बच्चों का भविष्य किसी भी योजना या प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखाई देना चाहिए।

यदि इस संबंध में शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया, तो बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि बढ़ सकती है। वैसे भी कई अभिभावक पहले से ही अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने का विचार कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। बिना दरवाजे का शौचालय स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि इस स्कूल के बालक शौचालय में दरवाजा नहीं हैं। फिलहाल कामचलाऊ व्यवस्था बनाते हुए कपड़े से आड़ कर कर दी गई है। अधिकांश समय बच्चे टूटे फूटे फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं। सबसे अधिक परेशानी बारिश के दिनों में झेलनी पडती है।

स्कूल में न पंखे की सुविधा है और न बिजली की सही व्यवस्था। ऐसे हालातों में शिक्षा की गुणवत्ता तो बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। ग्रामवासियों और पालकों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस विषय में जनपद शिक्षा केंद्र, पंचायत सचिव और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आ रही है।