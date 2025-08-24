डिंडौरी में लगातार बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर, अमरपुर और मंडला मार्ग बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिले भर में पिछले दो दिन से हो रही बारिश के चलते शनिवार की रात से नर्मदा नदी समेत सहायक नदिया उफान पर है। बाढ़ का पानी पुल में आ जाने के चलते डिंडौरी से अमरपुर और शनिवार की रात से ही बंद हो गया है। डिंडौरी से अमरपुर मार्ग में खरमेर नदी में बाढ़ से पुल में पानी आ गया जिससे रात 12 बजे से डिंडौरी से चांदपुर होते हुए अमरपुर मार्ग पर ग्राम बिजोरी के पास जाम लग गया।
इसी तरह डिंडौरी से मंडला मार्ग पर खरमेर नदी में बाढ़ से ग्राम किसलपुरी के पहले पुलिया में पानी आ गया और इस मार्ग भी रात से ही आवागमन बंद हो गया। रविवार की सुबह तक पुल में पानी के चलते इन मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद है।
लोग पुल के दोनों और खड़े होकर बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। नर्मदा नदी में बाढ़ से घाटों के किनारे स्थित मंदिर भी पानी में डूबे हुए हैं।
नर्मदा नदी में बाढ़ आने से जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर दो इमलीकुटी में नदी किनारे लगभग आधा दर्जन मवेशी फंस गए। जानकारी लगने पर नगर के कुछ युवाओं ने रात लगभग तीन बजे रेस्क्यू कर मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला।