मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Dindori Road Accident: मध्य प्रदेश के डिंडौरी में तीन गाड़‍ियों की टक्कर, तूफान वाहन में सवार 9 लोग घायल

    मध्य प्रदेश डिंडौरी जिले में एक सड़क हादसे में तूफान वाहन और बस की टक्कर में 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। एसडीएम ने घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 12:52:34 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 01:31:47 PM (IST)
    Dindori Road Accident: मध्य प्रदेश के डिंडौरी में तीन गाड़‍ियों की टक्कर, तूफान वाहन में सवार 9 लोग घायल

    HighLights

    1. डिंडौरी में मालपुर डुंगरिया मोड पर तीन वाहनों की टक्कर।
    2. यात्री वाहन, लोडिंग गाड़ी और बस आपस में टकराए।
    3. तूफान वाहन के पलटने से ड्राइवर समेत 9 लोग हुए घायल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत जबलपुर रोड में ग्राम मालपुर डुंगरिया में मोड पर सोमवार की सुबह तीन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में कुल नौ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार चार पहिया यात्री वाहन तूफान डिंडौरी से सवारियां लेकर जबलपुर जा रहा था। वहीं माल वाहक और बस जबलपुर की तरफ से डिंडौरी की ओर आ रही थी।

    सुबह लगभग साढ़े नौ बजे के आसपास मोड पर पहले यात्री वाहन तूफान को मालवाहक ने ड्राइवर साइड से टक्कर मार दी, जिससे यात्री वाहन अनियंत्रित हो गया और मालवाहक के पीछे से आ रही बस से टकराकर पलट गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक मकान के आगे के हिस्से में घुस गई। दुर्घटना में यात्री वाहन तूफान काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। बस का सामने के हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है।

    naidunia_image

    एसडीएम के वाहन घायलों को लाया गया अस्पताल

    हादसे में यात्री वाहन तूफान में सवार चालक समेत डिंडौरी निवासी नौ लोग घायल हो गए। घटना में घायल पांच लोगों को एसडीएम शहपुरा द्वारा अपने वाहन से जिला अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि एसडीएम समय सीमा की बैठक में डिंडौरी आ रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोगो की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।

    घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। घायलों के जिला अस्पताल पहुंचते ही उनके स्वजन और परिचित जिला अस्पताल पहुंच गए। कोतवाली प्रभारी, अस्पताल चौकी प्रभारी और पुलिस बल भी अस्पताल पहुंचा। घायलों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।

    हादसे में यह हुए घायल

    हादसे में यात्री वाहन तूफान में सवार चालक समेत कुल नौ लोग घायल हुए है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों में गुलान सिंह पिता हेमलाल परस्ते 37 वर्ष हंस नगर डिंडौरी, वीरेंद्र पिता रामलाल बर्मन 40 वर्ष वार्ड क्रमांक 5 किशोरी मोहल्ला डिंडौरी, बालेश्वर पिता सीता राम नामदेव उम्र 34 वर्ष गणेश मंदिर के पास वार्ड नंबर 6 डिंडौरी, प्रकाश दास पिता माया दास मानिकपुरी उम्र 42 वर्ष वार्ड नंबर 4 सिविल लाइन डिंडौरी, अजय पिता विष्णु कुमार अग्रवाल उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 8 नर्मदागंज गिरीश राव पिता अमोल दास उम्र 49 वर्ष वार्ड नंबर 10 डिंडौरी, अंचल पिता वीरेंद्र नागेश 30 वर्ष देवरा तिराहा डिंडौरी, सीताराम सीता राम पिता दादू लाल नागेश 39 वर्ष मोह गांव और तूफान वाहन चालक भीष्म कुमार पिता लाल दास बघेल उम्र 34 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक तीन मुलैया टोला डिंडौरी शामिल है। घायलों को सिर, हाथ, कंधा सहित शरीर के अन्य हिस्से में चोट आई है। घायलों में अधिवक्ता, व्यापारी सहित अन्य लोग शामिल हैं जो अपने अपने काम से जबलपुर जा रहे थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.