नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत जबलपुर रोड में ग्राम मालपुर डुंगरिया में मोड पर सोमवार की सुबह तीन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में कुल नौ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार चार पहिया यात्री वाहन तूफान डिंडौरी से सवारियां लेकर जबलपुर जा रहा था। वहीं माल वाहक और बस जबलपुर की तरफ से डिंडौरी की ओर आ रही थी।

सुबह लगभग साढ़े नौ बजे के आसपास मोड पर पहले यात्री वाहन तूफान को मालवाहक ने ड्राइवर साइड से टक्कर मार दी, जिससे यात्री वाहन अनियंत्रित हो गया और मालवाहक के पीछे से आ रही बस से टकराकर पलट गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक मकान के आगे के हिस्से में घुस गई। दुर्घटना में यात्री वाहन तूफान काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। बस का सामने के हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है।

एसडीएम के वाहन घायलों को लाया गया अस्पताल हादसे में यात्री वाहन तूफान में सवार चालक समेत डिंडौरी निवासी नौ लोग घायल हो गए। घटना में घायल पांच लोगों को एसडीएम शहपुरा द्वारा अपने वाहन से जिला अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि एसडीएम समय सीमा की बैठक में डिंडौरी आ रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोगो की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। घायलों के जिला अस्पताल पहुंचते ही उनके स्वजन और परिचित जिला अस्पताल पहुंच गए। कोतवाली प्रभारी, अस्पताल चौकी प्रभारी और पुलिस बल भी अस्पताल पहुंचा। घायलों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।