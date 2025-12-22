मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'फोटो लगा देते तो क्या हो जाता', मंच पर लगे पोस्टर में अपनी फोटो नहीं देख विधायक हुए नाराज

    MP News: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपने के दौरान विधायकों की नाराजगी भी देखी गई। मंच के साथ कार्यक्रम स्थल प ...और पढ़ें

    By Ashish ShuklaEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 12:02:00 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 12:01:59 PM (IST)
    'फोटो लगा देते तो क्या हो जाता', मंच पर लगे पोस्टर में अपनी फोटो नहीं देख विधायक हुए नाराज
    मंच पर लगे पोस्टर में अपनी फोटो नहीं देख विधायक हुए नाराज।

    HighLights

    1. हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपने के दौरान उठा मामला
    2. कांग्रेस विधायक बोले, यह बड़ी कायरता का काम है
    3. पोस्टर किसने बनवाए इस पर भी सवाल उठाए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। रविवार को नगर परिषद कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपने के दौरान विधायकों की नाराजगी भी देखी गई। मंच के साथ कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बड़े-बड़े पोस्टरों में विधायकों के नाम और फोटो न होने का मुद्दा उठा।

    यह बड़ी कायरता का काम हैः कांग्रेस विधायक

    डिंडौरी से कांग्रेसी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने संबोधन के दौरान कहा कि अगर मेरी और शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रूदेश परस्ते की फोटो लगा देते तो क्या हो जाता। उन्होंने कहा कि यह बड़ी कायरता का काम है।


    उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विधायकों की अहम भूमिका होती है। उसके बाद भी उनकी अनदेखी की जा रही है। विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि फोटो पोस्टर में नहीं है। अब अगर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने फोटो लगाने से मना किया हो, तो क्या कह सकते हैं।

    कलेक्टर, एसपी का दायित्व मिला है तो निर्वहन करना चाहिए

    इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने भी मंच से यह कहा कि तुम्हें कलेक्टर, एसपी का दायित्व मिला है तो उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। यह बहुत खराब चीज है अधिकार, इसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए।

    बाहुबल और धनबल का सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि वे अपने दायित्वों को ईमानदारी से निर्वहन करें। कार्यक्रम में विधायकों ने आवास योजना की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए।

    यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों को आर्थिक सहायता न मिलने के मुद्दे पर हुआ हंगामा

    पोस्टर किसने बनवाए इस पर भी सवाल उठाए

    इस मामले में पोस्टर किसने बनवाए इस पर भी सवाल उठाए गए। गौरतलब है कि बैनर में केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस की ही फोटी लगी थी। स्थानीय विधायक और शहपुरा विधायक की फोटो न होने पर विवाद की स्थिति बनी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.