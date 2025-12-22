'फोटो लगा देते तो क्या हो जाता', मंच पर लगे पोस्टर में अपनी फोटो नहीं देख विधायक हुए नाराज

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। रविवार को नगर परिषद कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपने के दौरान विधायकों की नाराजगी भी देखी गई। मंच के साथ कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बड़े-बड़े पोस्टरों में विधायकों के नाम और फोटो न होने का मुद्दा उठा।

यह बड़ी कायरता का काम हैः कांग्रेस विधायक डिंडौरी से कांग्रेसी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने संबोधन के दौरान कहा कि अगर मेरी और शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रूदेश परस्ते की फोटो लगा देते तो क्या हो जाता। उन्होंने कहा कि यह बड़ी कायरता का काम है।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विधायकों की अहम भूमिका होती है। उसके बाद भी उनकी अनदेखी की जा रही है। विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि फोटो पोस्टर में नहीं है। अब अगर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने फोटो लगाने से मना किया हो, तो क्या कह सकते हैं। कलेक्टर, एसपी का दायित्व मिला है तो निर्वहन करना चाहिए इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने भी मंच से यह कहा कि तुम्हें कलेक्टर, एसपी का दायित्व मिला है तो उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। यह बहुत खराब चीज है अधिकार, इसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए।