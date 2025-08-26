मेरी खबरें
    तबादला आदेश निरस्त होने का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, MLA ने मोहन यादव से की शिकायत

    जिले में शिक्षकों और अधीक्षकों के मनमाने थोकबंद तबादलों को शासन ने निरस्त कर दिया, लेकिन जिला स्तर पर अमल न होने से विवाद बढ़ गया है। शहपुरा विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष ने मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आश्वासन दिया कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 10:22:56 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 10:22:56 AM (IST)
    डिंडौरी विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। (फोटो- नईदुनिया)

    1. जिले में शिक्षकों-अधीक्षकों के थोकबंद तबादले निरस्त।
    2. जिला स्तर पर आदेश अमल न होने पर विवाद।
    3. विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले में शिक्षकों और अधीक्षकों के मनमानी तरीके से किए गए थोकबंद तबादलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने इन तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया था, लेकिन आदेश के पांच दिन बाद भी जिला स्तर पर अमल न होने का मामला अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच गया है।

    जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल

    शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे और भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम ने जबलपुर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने जिले में जनजाति कल्याण विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि शासन के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। इससे शिक्षक और अधीक्षक पशोपेश की स्थिति में हैं।

    मुख्यमंत्री ने दिए सख्त कदम के संकेत

    भाजपा जिला अध्यक्ष ने नई दुनिया से चर्चा में बताया कि मुख्यमंत्री से पूरी जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया कि जिले में मनमानी तबादलों का मामला उनकी जानकारी में है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

    मामला बना राजनीतिक चर्चा का विषय

    तबादला आदेशों के निरस्त होने के बावजूद उनका अमल न होने से मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि शासन की मंशा के विपरीत जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ठोस कार्रवाई होगी।

