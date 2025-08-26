तबादला आदेश निरस्त होने का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, MLA ने मोहन यादव से की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले में शिक्षकों और अधीक्षकों के मनमानी तरीके से किए गए थोकबंद तबादलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने इन तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया था, लेकिन आदेश के पांच दिन बाद भी जिला स्तर पर अमल न होने का मामला अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच गया है।

जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे और भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम ने जबलपुर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने जिले में जनजाति कल्याण विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि शासन के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। इससे शिक्षक और अधीक्षक पशोपेश की स्थिति में हैं।