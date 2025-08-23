मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के डिंडौरी में दहेज प्रताड़ना केस में सजा काट रहा बंदी जेल में मिला मृत, बहन बोली- ‘भाई बिल्कुल स्वस्थ था’

    मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिला के जेल में बंद 45 वर्षीय बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात करीब दो बजे बंदी पवन धुर्वे (पिता नंदा धुर्वे), निवासी बुधगांव की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 05:14:47 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 05:18:05 PM (IST)
    MP के डिंडौरी में दहेज प्रताड़ना केस में सजा काट रहा बंदी जेल में मिला मृत, बहन बोली- ‘भाई बिल्कुल स्वस्थ था’
    दहेज प्रताड़ना केस में सजा काट रहा बंदी जेल में मिला मृत

    HighLights

    1. MP के जेल में सजा काट रहा बंदी मिला मृत।
    2. परिजनों ने पूरी घटना पर संदेह जताया।
    3. शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिला के जेल में बंद 45 वर्षीय बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात करीब दो बजे बंदी पवन धुर्वे (पिता नंदा धुर्वे), निवासी बुधगांव की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

    मृतक के परिजन शनिवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना पर संदेह जताया। परिजनों ने बताया कि पवन किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं था। उसकी बड़ी बहन शशिकला मरावी ने कहा कि रक्षाबंधन पर ही वे भाई से राखी बांधने जेल आई थीं और उस समय उसकी तबीयत बिल्कुल सामान्य थी।

    परिजनों ने आरोप लगाया कि रात को हुई मौत की जानकारी उन्हें सुबह 10 बजे दी गई। शव पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने बंदी की मौत की गहन जांच कराने की मांग की है।

    गौरतलब है कि पवन धुर्वे को वर्ष 2024 में दहेज प्रताड़ना मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई थी और तभी से वह जेल में बंद था। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार डिंडौरी और कोतवाली पुलिस जिला अस्पताल पहुंचे और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.