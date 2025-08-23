MP के डिंडौरी में दहेज प्रताड़ना केस में सजा काट रहा बंदी जेल में मिला मृत, बहन बोली- ‘भाई बिल्कुल स्वस्थ था’

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिला के जेल में बंद 45 वर्षीय बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात करीब दो बजे बंदी पवन धुर्वे (पिता नंदा धुर्वे), निवासी बुधगांव की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के परिजन शनिवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना पर संदेह जताया। परिजनों ने बताया कि पवन किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं था। उसकी बड़ी बहन शशिकला मरावी ने कहा कि रक्षाबंधन पर ही वे भाई से राखी बांधने जेल आई थीं और उस समय उसकी तबीयत बिल्कुल सामान्य थी।