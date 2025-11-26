मेरी खबरें
    'चाचा झाड़ फूंक करता है...', भतीजी ने प्रेमी संग रची साजिश, घर में सो रहे अधेड़ की कुल्हाड़ी से की हत्या

    MP News: डिंडौरी जिले के मेहंदवानी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भलवारा के पोषक ग्राम कोड़ाझिर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 19 नवंबर बुधवार की दरमियानी रात घर में सो रहे 55 वर्षीय अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 02:03:08 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 02:03:08 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी मेहंदवानी। जिले के मेहंदवानी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भलवारा के पोषक ग्राम कोड़ाझिर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 19 नवंबर बुधवार की दरमियानी रात घर में सो रहे 55 वर्षीय अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की भतीजी उसके प्रेमी समेत दो अन्य युवकों को गिरफ्तार किया है।

    जानकारी देते हुए थाना प्रभारी श्याम सुंदर उसराठे ने बताया कि मृतक सुबल शाह धुर्वे की 28 वर्षीय भतीजी के ग्राम भोड़ासाज निवासी प्रेम सिंह मरावी के साथ प्रेम संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे। मृतक की भतीजी काफी दिन से बीमार चल रही थी, जिसकी झाड़-फूंक उसका चाचा सुबल शाह कर रहा था। उसके बाद भी वह ठीक नहीं हो रही थी। यह बात भतीजी द्वारा अपने प्रेमी को बताई गई कि चाचा झाड़ फूंक करता है, जादू टोना कर दिया है जिससे मैं ठीक नहीं हो रही हूं। चाचा को निपटाना है।


    प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर बनाई योजना

    थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की भतीजी के प्रेमी प्रेम सिंह मरावी पिता चूरामन मरावी उम्र 42 वर्ष द्वारा अपने दो अन्य साथी ग्राम भोड़ासाज निवासी अनूप सिंह मरकाम पिता भद्देलाल मरकाम उम्र 35 वर्ष और ग्राम ताला निवासी प्रदीप मरावी पिता रामा सिंह 30 वर्ष के साथ सुबल शाह की हत्या की योजना बनाई गई।

    19 नवंबर की दरमियानी रात उन्होंने घर में घुसकर सुबल शाह की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना के दौरान मामले का खुलासा किया गया।

    चारों आरोपित किए गए गिरफ्तार

    पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कार्रवाई में थाना प्रभारी सहित एएसआई मंगल मनेश्वर, प्रधान आरक्षक कमलेश भवेदी, नरेंद्र मार्को, आरक्षक दिनेश लोधी, रविंद्र कुम्हारे, ओमकार, महिला आरक्षक नविता चालक आरक्षक मनोज नेताम शामिल रहे।

