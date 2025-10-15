MP News: डिंडौरी में बाइक और मालवाहक में आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत दुर्घटना में दो घायल, एक जबलपुर रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। गाड़ासरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बिझोरी में बुधवार की दोपहर एक बाइक और एक माल वाहक में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में जहां दो लोगों की मौत हो गई वहीं दो घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार सतीश परस्ते पिता महेश परस्ते उम्र 19 साल, अरविंद परस्ते पिता प्रेम सिंह परस्ते उम्र 22 साल दोनों निवासी ग्राम बिलाईखार और प्रियंका मरावी पिता महीपत मरावी उम्र 22 साल निवासी बरनई एक बाइक में डिंडोरी से बरनई जा रहे थे।
इसी तरह माल वाहक चालक सुफल पारना पिता पन्नीलाल उम्र 45 साल निवासी ग्राम पिंडरुखी मालवाहक में सामग्री लोड कर डिंडोरी की ओर आ रहा था। दोपहर करीब 12 बजे के मेन रोड में दोनों वाहन आमने-सामने भिड़ गए।
दुर्घटना में बाइक चालक अरविंद परस्ते और मालवाहक के चालक सफल पारना की मौत हुई है। सतीश का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं प्रियंका को जिला चिकित्सालय से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है।