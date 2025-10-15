MP News: डिंडौरी में बाइक और मालवाहक में आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत दुर्घटना में दो घायल, एक जबलपुर रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। गाड़ासरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बिझोरी में बुधवार की दोपहर एक बाइक और एक माल वाहक में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में जहां दो लोगों की मौत हो गई वहीं दो घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार सतीश परस्ते पिता महेश परस्ते उम्र 19 साल, अरविंद परस्ते पिता प्रेम सिंह परस्ते उम्र 22 साल दोनों निवासी ग्राम बिलाईखार और प्रियंका मरावी पिता महीपत मरावी उम्र 22 साल निवासी बरनई एक बाइक में डिंडोरी से बरनई जा रहे थे।