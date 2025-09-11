MP News: भाजपा राष्ट्रीय मंत्री पर गाली गलौज देने का आरोप लगाकर किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और शहपुरा विधानसभा से विधायक ओमप्रकाश धुर्वे पर भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने विधायक ओमप्रकाश धुर्वे पर सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करने, लात जूतों से मारने और आदिवासी एक्ट में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष को भी परिवार सहित त्यागपत्र भेजा है।

इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वाट्सएप ग्रुप में चैट से शुरू हुआ विवाद प्रदेश अध्यक्ष तक भी पहुंच गया है। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री ने नईदुनिया से चर्चा के दौरान लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने गाली गलौज की और न ही धमकाया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम सोशल मीडिया के माध्यम से वीरेंद्र तिवारी ने जो इस्तीफा भेजा है उसमें उल्लेख किया गया कि वे शहपुरा तहसील की ग्राम पंचायत कंचनपुर माल अंतर्गत डुंडीसरई निवासी हैं। उनका पूरा परिवार पीढियों से भाजपा का सक्रिय सदस्य रहा है।

यह सब मनगढंत आरोप लगाए जा रहे हैं। इस्तीफा में भाजपा नेता ने उल्लेख किया कि इस तरह से अपमानित होने के बाद पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। इस्तीफा में संबंधित ने विधायक के विरूद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय दिलाने की बात कही है।

वीरेंद्र तिवारी ने उल्लेख किया कि दस सितंबर को शाम 5.15 बजे शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने अपने मोबाइल से उन्हें फोन कर जनपद कार्यालय बुलाया। वहां भाजपा के कई नेता और अधिकारी कर्मचारी पहले से मौजूद थे। पीडित ने आरोप लगाया कि पहुंचने पर विधायक द्वारा मां बहन की गाली गलौज कर लात घूंसा से मारने और आदिवासी एक्ट में फंसाने जैसे बुरे बुुरे शब्दों से धमकाया गया।

इस्तीफा में उल्लेख किया गया कि इसी अभद्रता से आहत और दुखी होकर प्राथमिक सदस्या से त्यागपत्र दे रहा हूं। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि अगर उसके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग की गई है। इस मामले में

वीरेंद्र तिवारी ने मुख्यमंत्री, जिले की प्रभारी मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मंडला सांसद, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा सहित जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की गई है। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरनेट मीडिया में भी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं।

कंचनपुर पंचायत में अनियमितता से जुड़ा है मामला

शहपुरा जनपद की ग्राम पंचायत कंचनपुर में लाखों की अनियमितता सामने आई थी। इसकी शिकायत भी लगातार जनसुनवाई सहित अलग अलग स्थानों पर की गई है। जांच के बाद जिम्मेदारों से वसूली भी तय की गई है। बताया गया कि इसी पंचायत को लेकर वाट्सएप ग्रुप में आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। भाजपा विधायक ने जहां इसे अपने विरूद्ध आपत्तिजनक बात लिखना बताया गया, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है केवल भाजपा नेता का उल्लेख किया गया है। भाजपा नेता में तो कई नेता आते हैं। शहपुरा विधायक द्वारा मीडिया को वाट्सएप ग्रुप चैट भी दी गई है, जिससे उन्हें आपत्ति थी। इस मामले में भाजपा में चल रही गुटबाजी एक बार फिर सामने आ रही है। दो पक्ष आमने सामने हैं। किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि वे शक्ति केंद्र प्रभारी भी थे। पूरे जीवन भाजपा को समर्पित करने के बाद भी उन्हें इस तरह अपमानित होना पडेगा, यह उन्होंने नहीं सोचा था। विवाद के समय जनपद अध्यक्ष सहित जनपद का स्टाफ भी मौजूद था।