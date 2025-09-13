MP News: दो बाइक में आमने सामने भिड़ंत, दोनों सवारों की मौत, हेलमेट लगाया होता तो बच जाती जान

मेरी खबरें
    By Ashish Shukla
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 08:21:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 08:24:14 PM (IST)
    घटनास्थल पर पडी दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइक।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिला मुख्यालय से मंडला मार्ग में ग्राम रयपुरा के पास शनिवार की शाम लगभग पांच बजे तेज रफ्तार दो बाइकों में आमने सामने भिडंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने बताया कि एक मृतक कोतवाली अंतर्गत ग्राम मुडकी निवासी हेमंत पूषाम 24 वर्ष था।

    वह धनवासी से कबड्डी खेलकर घर लौट रहा था, जबकि मेहंदवानी थाना अंतर्गत ग्राम कापा निवासी दूसरा बाइक चालक ओमप्रकाश पिता मुन्ना लाल नंदा 22 वर्ष दमहेडी से वापस अपने घर जा रहा था। दोनों वाहन की भिडंत में दोनों के सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही मौत हो गई।

    मृतकों के शव पोस्ट मार्टम के लिए जिला अस्पताल लाए गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों वाहनों में नंबर भी नहीं थे। पुलिस ने बताया कि अगर दाेनों चालक हेलमेट पहने होते तो उनकी मौत नहीं होती। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गौरतलब है कि हेलमेट का उपयोग न करने से ही सड़क दुर्घटना में बाइक चालकों की मौत हो रही है। इस ओर बडे स्तर पर कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड गए।

