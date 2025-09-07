डिंडौरी जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिवार वाले बोले- डॉक्टर ने ऑक्सीजन नहीं दी, एंबुलेंस भी नहीं मिली

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिला अस्पताल में शनिवार की रात एक मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। गुस्साए स्वजनों सहित अन्य लोगों ने अस्पताल परिसर और मुख्य मार्ग पर हंगामा भी किया। लापरवाही का आरोप लगाकर स्वजनों सहित लोगों ने तहसीलदार डिंडौरी को रात में ही ज्ञापन देकर अस्पताल के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही कुछ देर के लिए अस्पताल के पास मुख्य मार्ग पर अस्पताल प्रबंधन के विरोध में नारेबाजी भी लोगों द्वारा की गई।

मरीज लिखीराम बर्मन निवासी वार्ड क्रमांक नौ डिंडौरी के स्वजनों ने बताया कि लिखीराम को शनिवार की शाम लगभग चार बजे के आसपास जिला अस्पताल की आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया था। स्वजन का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। बताया गया कि ड्यूटी डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर दिया। 108 एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया, लेकिन वाहन नहीं मिल पाया।