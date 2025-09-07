मेरी खबरें
    डिंडौरी जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिवार वाले बोले- डॉक्टर ने ऑक्सीजन नहीं दी, एंबुलेंस भी नहीं मिली

    डिंडौरी जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर दिया और 108 एंबुलेंस के लिए फोन करने के बावजूद वाहन नहीं मिला। डॉक्टर का कहना है कि मरीज को एल्कोहलिक लिवर की बीमारी थी और उसे जबलपुर रेफर करने के लिए कहा गया था, लेकिन परिजन तैयार नहीं थे।

    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 11:48:19 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 11:51:06 AM (IST)
    डिंडौरी जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिवार वाले बोले- डॉक्टर ने ऑक्सीजन नहीं दी, एंबुलेंस भी नहीं मिली
    सड़क पर प्रदर्शन करते मृतक के परिजन।

    HighLights

    1. परिजनों का आरोप, डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत।
    2. डॉक्टर का बयान- मरीज को लिवर की बीमारी थी।
    3. परिजनों ने जांच के लिए तहसीलदार को ज्ञापन दिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। डिंडौरी जिला अस्पताल में शनिवार की रात एक मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। गुस्साए स्वजनों सहित अन्य लोगों ने अस्पताल परिसर और मुख्य मार्ग पर हंगामा भी किया। लापरवाही का आरोप लगाकर स्वजनों सहित लोगों ने तहसीलदार डिंडौरी को रात में ही ज्ञापन देकर अस्पताल के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही कुछ देर के लिए अस्पताल के पास मुख्य मार्ग पर अस्पताल प्रबंधन के विरोध में नारेबाजी भी लोगों द्वारा की गई।

    मरीज लिखीराम बर्मन निवासी वार्ड क्रमांक नौ डिंडौरी के स्वजनों ने बताया कि लिखीराम को शनिवार की शाम लगभग चार बजे के आसपास जिला अस्पताल की आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया था। स्वजन का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। बताया गया कि ड्यूटी डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर दिया। 108 एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया, लेकिन वाहन नहीं मिल पाया।

    रात लगभग साढ़े 10 बजे के आसपास मरीज की मौत हो गई। इस संबंध में ड्यूटी डॉक्टर अमित जैन ने बताया कि मरीज को लिवर की बीमारी थी। उनका पेट भी फूला हुआ था। संभवतः किडनी में भी संक्रमण था। रात लगभग साढ़े नौ बजे ही मरीज को जबलपुर रेफर करने के कागज तैयार कर दिए गए थे। स्वजन को को जबलपुर ले जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन वे नहीं ले जा रहे थे।

    घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी समेत पुलिस बल भी अस्पताल पहुंच गया। डिंडौरी तहसीलदार रामप्रसाद मार्को भी जिला अस्पताल पहुंच गए। तहसीलदार ने बताया कि स्वजनों और अन्य लोगों ने ज्ञापन दिया है। मामले की विधिसम्मत जांच कराकर जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।

