MP में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, 4 हजार रुपए के साथ EOW ने रंगे हाथों दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले में राजस्व विभाग में पदस्थ पटवारी रामकिशोर चावले शुक्रवार सुबह रिश्वत लेते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन (EOW) की टीम के हत्थे चढ़ गया। जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे यह कार्रवाई की गई।
बताया गया कि डिंडौरी तहसील अंतर्गत ग्राम कोहका हल्का निवासी शिकायतकर्ता राजाराम बिलागर से जमीन नामांतरण के एवज में पटवारी द्वारा 4 हजार रुपये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत 11 सितंबर को EOW में दर्ज कराई थी।
शिकायत की पुष्टि के बाद शुक्रवार को 12 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाकर पटवारी को रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों दबोच लिया। ईओडब्यू ने आरोपी पटवारी रामकिशोर चावले के खिलाफ धारा 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया कि आरोपित किराए के मकान में रिश्वत की राशि लेते पकड़ा गया।