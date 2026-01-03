जबलपुर जा रही बस रेलिंग तोड़कर खाई में गिरी, 32 घायल, 3 की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी शहपुरा। जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत राछो घाट के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में गिर गई।

दुर्घटना में बस में सवार 32 लोग घायल हुए हैं। तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। बताया गया कि सभी लोग इलाज कराने जबलपुर जा रहे थे।

शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे यह दुर्घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ ग्रामीणों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा लाया गया है। सभी का प्राथमिक उपचार चल रहा है।

शहपुरा थाना प्रभारी अनुराग जामदार ने बताया कि लोग निःशुल्क उपचार के लिए सुखसागर हॉस्पिटल जबलपुर जा रहे थे। राछो घाट शहपुरा में दुर्घटना वाले वाहन क्रमांक एमपी 20जेके 9559 बस जो मझौली से जबलपुर जा रही थी।

वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी घायलों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। बताया गया कि घायल शहपुरा जनपद क्षेत्र के ही आसपास के गांव के निवासी हैं।परिजनों को भी सूचना दी जा रही है।