तेज बुखार से छात्रा की मौत पर बवाल, परिजन बोले- छात्रावास प्रबंधन की लापरवाही से गई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के मेहंदवानी विकासखंड अंतर्गत शासकीय मॉडल कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा 9वीं की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। मृतक छात्रा की पहचान 15 वर्षीय किशनिया नंदा निवासी ग्राम तेंदूडीह के रूप में हुई है। परिजन और स्थानीय लोग छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।

तबियत बिगड़ने पर भर्ती सोमवार की शाम छात्रा की अचानक तबियत बिगड़ने पर छात्रावास प्रबंधन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे तेज बुखार और झटके आने की शिकायत थी। इलाज के बाद परिजन छात्रा को घर ले गए, लेकिन देर रात तबियत और बिगड़ने पर उसे फिर अस्पताल लाया गया, जहां से मंडला रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।