मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तेज बुखार से छात्रा की मौत पर बवाल, परिजन बोले- छात्रावास प्रबंधन की लापरवाही से गई जान

    मेहंदवानी विकासखंड के शासकीय मॉडल कन्या छात्रावास में कक्षा 9वीं की छात्रा किशनिया नंदा (15) की मौत हो गई। तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कर मंडला रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। परिजनों ने छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने जांच शुरू की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 01:15:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 01:15:52 PM (IST)
    तेज बुखार से छात्रा की मौत पर बवाल, परिजन बोले- छात्रावास प्रबंधन की लापरवाही से गई जान
    छात्रा की मौत पर परिजनों का हंगामा। (फोटो- नईदुनिया)

    HighLights

    1. छात्रावास में तबियत बिगड़ने पर छात्रा अस्पताल में भर्ती।
    2. डॉक्टरों ने बुखार और झटके की शिकायत बताई।
    3. इलाज के बाद घर ले जाने पर हालत और बिगड़ी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के मेहंदवानी विकासखंड अंतर्गत शासकीय मॉडल कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा 9वीं की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। मृतक छात्रा की पहचान 15 वर्षीय किशनिया नंदा निवासी ग्राम तेंदूडीह के रूप में हुई है। परिजन और स्थानीय लोग छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।

    तबियत बिगड़ने पर भर्ती

    सोमवार की शाम छात्रा की अचानक तबियत बिगड़ने पर छात्रावास प्रबंधन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे तेज बुखार और झटके आने की शिकायत थी। इलाज के बाद परिजन छात्रा को घर ले गए, लेकिन देर रात तबियत और बिगड़ने पर उसे फिर अस्पताल लाया गया, जहां से मंडला रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

    परिजनों ने की जांच की मांग

    छात्रा की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। मंगलवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम शहपुरा और मेहंदवानी थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने छात्रावास प्रबंधक व परिजनों से मामले की जानकारी ली। परिजनों का आरोप है कि छात्रावास प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की जान गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.