मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    डिंडौरी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, गोरखपुर-अमरकंटक मार्ग पर विरोध प्रदर्शन

    MP News: डिंडौरी के विकासखंड करंजिया क्षेत्र अंतर्गत कस्बा गोरखपुर की छोटी पुलिया से पास से ग्राम चरखुटिया पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह डिंडौरी से अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम कर दिया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 02:56:30 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 02:57:10 PM (IST)
    डिंडौरी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, गोरखपुर-अमरकंटक मार्ग पर विरोध प्रदर्शन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी गोरखपुर। जिले के विकासखंड करंजिया क्षेत्र अंतर्गत कस्बा गोरखपुर की छोटी पुलिया से पास से ग्राम चरखुटिया पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह डिंडौरी से अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम कर दिया।

    जानकारी लगने पर नायब तहसीलदार करंजिया शैलेष गौर, गाड़ासरई थाना प्रभारी गिरवर सिंह उईके पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार द्वारा आठ दिन के अंदर अतिक्रमण हटाकर वैकल्पिक व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन दिया गया।

    naidunia_image

    इसके बाद ग्रामीण माने और सुबह 10 बजे से लगा जाम लगभग 11 बजे के आसपास समाप्त हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे से लगी गोरखपुर की छोटी पुलिया के पास से चरखुटिया गांव की जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण होने के चलते रास्ता ही नहीं बन पा रहा है।

    naidunia_image

    आने-जाने में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो प्रत्येक सोमवार को गोरखपुर साप्ताहिक बाजार में खरीदी के लिए आते हैं। आने जाने के लिए मार्ग न होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

    गौरतलब है कि ग्रामीणों की समस्या को नईदुनिया द्वारा पूर्व में प्रकाशित भी किया जा चुका है। इसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे त्रस्त होकर ग्रामीणों को चक्का जाम करना पड़ा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.