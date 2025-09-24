डिंडौरी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, गोरखपुर-अमरकंटक मार्ग पर विरोध प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी गोरखपुर। जिले के विकासखंड करंजिया क्षेत्र अंतर्गत कस्बा गोरखपुर की छोटी पुलिया से पास से ग्राम चरखुटिया पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह डिंडौरी से अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम कर दिया।

जानकारी लगने पर नायब तहसीलदार करंजिया शैलेष गौर, गाड़ासरई थाना प्रभारी गिरवर सिंह उईके पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार द्वारा आठ दिन के अंदर अतिक्रमण हटाकर वैकल्पिक व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ग्रामीण माने और सुबह 10 बजे से लगा जाम लगभग 11 बजे के आसपास समाप्त हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे से लगी गोरखपुर की छोटी पुलिया के पास से चरखुटिया गांव की जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण होने के चलते रास्ता ही नहीं बन पा रहा है।