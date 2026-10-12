गुना के 32 हजार वोटरों को बड़ी राहत, मतदाता सूची में फिर जुड़ेंगे नाम; 31 अक्टूबर तक मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। एसआईआर के समय जिले में कुल 62 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम कटे थे। इसमें से 32 हजार वे थे जो अपने माता-पिता का वर्ष 2003 की मतदाता सूची का रिकॉर्ड नहीं दे पाए थे। लेकिन अब उक्त दस्तावेज की बाध्यता समाप्त होने के बाद एक बार फिर उक्त 32 हजार मतदाताओं के नाम पुन: जोड़ने कवायद की जा रही है, जिसमें बीएलओ एकबार फिर उक्त मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कवायद 31 अक्टूबर तक पूरी करेंगे।

जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया में कटे 62845 नामों में से 32293 मतदाताओं के नाम पुन: जोड़े जा रहे हैं, यह वह मतदाता हैं, जो अपने माता-पिता के वर्ष 2003 की मतदाता सूची का रिकार्ड एसआईआर के समय उपलब्ध नहीं करा सके थे।

लेकिन अब उक्त बाध्यता को खत्म कर दिया गया है, साथ ही उक्त नामों को 31 अक्टूबर तक पुन: जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर अमल शुरू हो गया है। इसमें बीएलओ उक्त मतदाताओं के घर-घर जाकर नाम जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। प्रक्रिया के लिए जमा करने होंगे ये तीन जरूरी दस्तावेज एसआईआर में अपने माता-पिता की वर्ष 2003 की मतदाता सूची का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवा पाने वाले मतदाताओं को फार्म-6 के साथ जन्म, पता और फोटो तीन दस्तावेज अपने मतदान केंद्र से संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराने होंगे, इसके बाद उनके नाम पुन: मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। बीएलओ कार्यालयीन दिवस व समय में संबंधित मतदान केंद्र पर या घर-घर पहुंचकर उक्त मतदाताओं से संपर्क करेंगे।