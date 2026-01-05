आंखों में मिर्च फेंकी... गाड़ी के शीशे फोड़े, MP के गुना में भीड़ ने पुलिस जवानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; दो के सिर फूटे

नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना/बीनागंज: जिले के चांचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पैंची में सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस वाहन पर डंडे और पत्थरों से हमला कर उसके कांच तोड़ दिए। पुलिसकर्मियों को हाईवे पर दौड़ा-दौड़ाकर पटककर पीटा गया और उनकी आंखों में मिर्च फेंकी गई।

घटना में करीब चार पुलिसकर्मी और SAF जवान घायल हो गए। इनमें से दो जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ है।

जानकारी के अनुसार पैंची के समीपस्थ गांव के ग्रामीण एक युवती के लापता होने से नाराज थे। उन्होंने इस मामले में कुछ युवकों पर संदेह जताया था। ग्रामीणों ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दो दिन का समय दिया था। सोमवार दोपहर ग्रामीण चांचौड़ा थाना पहुंचे और त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आरोपितों के घर जला देंगे और बीच में आने पर पुलिस को भी नहीं बख्शेंगे।

बताया गया कि इसी दौरान लौटते समय रास्ते में मिले पुलिस वाहन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों द्वारा एक पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर पीटे जाने की सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी उसे बचाने मौके पर पहुंची थी।

हमले में घायल एसएएफ जवान नबाव सिंह और मंगल तोमर को सिर में चोट आने पर जिला अस्पताल लाया गया। नबाव सिंह ने बताया कि हाईवे पर पैंची गांव के समीप बीनागंज चौकी के एक सिपाही को करीब 50 से अधिक ग्रामीणों ने घेरकर मारपीट शुरू कर दी थी। उसे बचाने के लिए वे पांच से सात जवान बीनागंज चौकी प्रभारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर भी हमला कर दिया। लाठी के वार से नबाव की उंगली भी टूट गई।