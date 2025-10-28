मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 10:41:50 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 10:49:22 PM (IST)
    MP में जीप से कुचलकर किसान को मारने वाला भाजपा नेता महेंद्र नागर गिरफ्तार, 10 अन्‍य अभी भी फरार
    सत्‍ता की अकड़ में हत्‍या करने वाला भाजपा नेता पकड़ा गया।

    1. पुलिस ने गांव के पास ही पकड़ा, अब तक चार पकड़े, 10 फरार।
    2. मामले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
    3. जिसमें मुख्य आरोपित महेंद्र सहित चार की गिरफ्तारी हो चुकी है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में 26 अक्टूबर को जमीन विवाद में किसान को जीप से कुचलकर मार देने के मुख्य आरोपित भाजपा से निष्कासित नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गणेशपुरा के बूथ अध्यक्ष रहे महेंद्र नागर को पुलिस ने मंगलवार रात 8.30 बजे के करीब फतेहगढ़ क्षेत्र के सैनबोर्ड क्षेत्र से पकड़ा। यह जगह आरोपित के गांव के पास ही है।

    मामले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मुख्य आरोपित महेंद्र सहित चार की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। गांव में सभी आरोपितों की गिरफ्तारी तक पुलिस बल तैनात किया गया है।


    इधर, हत्या में भाजपा नेता (अब निष्कासित) के शामिल होने से राजनीति भी गर्मा गई है। मंगलवार दोपहर जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमिश्नर व आईजी के साथ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, वहीं शाम को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे।

    यह है पूरा मामला

    गणेशपुरा निवासी रामस्वरूप नागर के मामा राजेंद्र नागर ने गांव के ही महेंद्र नागर को राजस्थान के पचलावड़ा गांव में छह बीघा जमीन दी थी। रामस्वरूप रुपये लौटाकर वह जमीन वापस मांग रहा था। यही विवाद की जड़ थी। 26 अक्टूबर की दोपहर रामस्वरूप अपनी पत्नी विनोद बाई के साथ खेत पर जा रहा था, तभी आरोपितों ने उस पर हमला कर दिया। बचाने पहुंचे उसके मामा राजेंद्र नागर को भी पीटा गया। परिवार की दो लड़कियों के मारपीट में कपड़े तक फट गए। आरोपितों ने रामस्वरूप को जीप से कुचल दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बवाल मचा तो भाजपा ने आरोपित महेंद्र नागर को पार्टी से निकाल दिया।

