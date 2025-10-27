मेरी खबरें
    गुना में जमीन के विवाद में भाजपा नेता ने गाड़ी चढ़ाकर कर दी किसान की हत्या, बचाने पहुंची बेटियों के कपड़े फाड़े

    मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के गणेशपुरा गांव में जमीन विवाद में भाजपा नेता महेंद्र नागर ने अपने साथियों के साथ किसान पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं उस पर जीप भी चढ़ा दी। जब किसान की दो नाबालिग बेटी और परिवार के लोग उसे बचाने पहुंचे तो उनके कपड़े फाड़ दिए।

    By Dhruv Kumar
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 01:18:43 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 01:54:52 PM (IST)
    जिला अस्पताल में घायल किसान से एसडीओपी ने बात कर बयान लिए थे। इलाज के दौरान फिर किसान की मौत हो गई।

    1. गुना जिले में फतेहगढ़ थाना इलाके गणेशपुरा गांव का मामला।
    2. लाठी -डंडों से हमले के बाद किसान पर जीप भी चढ़ाई।
    3. हमले में किसान की पत्नी और मामा भी हो गए घायल।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में रविवार दोपहर जमीन विवाद पर भाजपा नेता महेंद्र नागर ने अपने 13 साथियों के साथ मिलकर एक किसान रामस्वरूप नागर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद उस पर जीप चढ़ा दी। इस दौरान बचाव करने आई किसान की पत्नी, दो बेटियों व मामा पर भी हमला बोल दिया। मारपीट में दोनों बेटियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। हमले के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां देर शाम गंभीर घायल किसान की मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय रामस्वरूप नागर पर गांव के ही एक दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। रामस्वरूप अपने स्वजनों के साथ खेत पर जा रहा था। हमला होते देख रामस्वरूप की 38 वर्षीय पत्नी विनोद बाई नागर, 50 वर्षीय मामा राजेंद्र नागर, दो बेटियां बीच-बचाव करने लगे, तो उनके कपड़े भी फाड़ दिए। हमलावरों ने इनके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद किसी तरह घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इधर, देर शाम रामस्वरूप की करीब 7.30 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई।


    पिता को बचाने पहुंची बेटियों के कपड़े भी फाड़ दिए।

    हमले का आरोप गांव के महेंद्र, जितेंद्र, कन्हैयालाल, लोकेश, नवीन सहित 14 व्यक्तियों पर है, जिन्होंने अपने घर के आगे रामस्वरूप को स्वजनों के साथ खेत पर जाते समय घेर लिया था। एसडीओपी विवेक अष्ठाना ने बताया कि पूरा विवाद राजस्थान के गांव कछतलावड़ा में छह बीघा जमीन का है। मृतक रामस्वरूप के मामा राजेंद्र ने कुछ रुपये लेकर आरोपितों को उक्त जमीन दी थी। लेकिन रामस्वरूप व स्वजन अब जमीन को रुपये देकर वापस लेना चाहते थे।

    भाजपा ने महेंद्र नागर को पद से हटाया

    महेंद्र नागर भाजपा के फतेहगढ़ मंडल के गणेशपुरा बूथ का अध्यक्ष था। भाजपा जिला अध्यक्ष धमेंद्र सिकरवार ने घटना के बाद से महेंद्र नागर को सभी पदों से हटा दिया है। जानकारी के अनुसार जिस किसान रामस्वरूप नागर की हत्या की गई, उनके कांग्रेस से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है।

    गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है

    आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर रवाना किया है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है, जिसके सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। - अंकित सोनी, एसपी गुना।

