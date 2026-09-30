मंच पर मंडल अध्यक्ष को कुर्सी न मिलने पर भड़कीं BJP विधायक प्रियंका मीना, अपनों पर ही साधा निशाना

नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। भाजपा में गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। बीनागंज में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर मंडल अध्यक्ष को कुर्सी न मिलने से मामला तब चर्चा में आया, जब क्षेत्रीय महिला विधायक ने सबके सामने तल्ख लहजे में नाराजगी जताई। वे 'अपनों' पर ही जमकर भड़क गईं। इधर, उक्त वाकया सामने आने से नाराज भाजपा जिलाध्यक्ष और जिपं अध्यक्ष सहित सभी पदााधिकारी मंच छोड़कर नीचे आ बैठे। इसके बाद विधायक भी उन्हीं के साथ नजर आईं।

पूरा वाक्या जिले के चांचौड़ा-बीनागंज क्षेत्र का है, जिसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बीती शाम सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से बड़नगर जल, जन सेवा यात्रा बीनागंज क्षेत्र में पहुंची, जिसके तहत उत्कृष्ट विद्यालय में खेल गतिविधियां आयोजित की गई थीं। कार्यक्रम के मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, जिला उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह, किसान मोर्चा महामंत्री रामसेवक मीना सहित अन्य पदाधिकारी बैठे हुए थे।

इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह मीना खड़े थे। इसी बीच कार्यक्रम में पहुंचीं क्षेत्रीय विधायक प्रियंका मीना आईं और मंच पर पहुंचीं। उन्होंने मंडल अध्यक्ष को खड़ा देखा, तो भड़क गईं। उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष को नहीं बैठना चाहिए क्या! बाकि चीजें आपको दिखती हैं, यह नहीं दिखता। इसके जबाव में जिला उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप ने कहा कि बैठना चाहिए, मना कौन कर रहा है। इसके बाद मंच पर माहौल गर्म हो गया। भाजपा जिलाध्यक्ष सिकरवार सहित जिपं अध्यक्ष धाकड़ अपनी कुर्सी छोड़ मंच के सामने नीचे कुर्सियों पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद विधायक भी उन्हीं के साथ नीचे कुर्सियों पर बैठी नजर आईं। मंडल अध्यक्ष व अन्य भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी नीचे कुर्सियों पर बैठ गए। इसके बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरे मामले का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित भी हो रहा है।