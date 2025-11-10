गुना में ट्रैक्टर की स्पीड को लेकर हुआ विवाद, मंडी में फसल बेचने आए किसान की पत्थर से वार कर हत्या

नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। गुना के कैंट थानाक्षेत्र के नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी परिसर में बीती रात एक किसान की पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने बेल पारदी समाज के सात आरोपित अभिरक्षा में लिए हैं। साथ ही हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार किसान सोनू पुत्र हरतूम सिंह यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बूढ़ाखेड़ा थाना आरोन बीती शाम गुना मंडी में अपनी मक्का की उपज बेचने के लिए पहुंचा था।

गांव के एक युवक के ट्रैक्टर-ट्राली में मक्का लेकर किसान गुना आया। सीएसपी गुना प्रियंका मिश्रा के अनुसार किसान और आरोपित पक्ष का झगड़ा मंडी गेट पर हुआ था। इस दौरान आरोपित पक्ष ने ट्रैक्टर की स्पीड को लेकर किसान को टोका था। इसके बाद आरोपित पक्ष ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। रात करीब 10 से 12 बजे के बीच की घटना है।