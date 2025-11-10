मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गुना में ट्रैक्टर की स्पीड को लेकर हुआ विवाद, मंडी में फसल बेचने आए किसान की पत्थर से वार कर हत्या

    किसान सोनू पुत्र हरतूम सिंह यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बूढ़ाखेड़ा थाना आरोन बीती शाम गुना मंडी में अपनी मक्का की उपज बेचने के लिए पहुंचा था। आरोपित पक्ष ने ट्रैक्टर की स्पीड को लेकर किसान को टोका था, जिसके बाद बहस होने लगी और किसान पर पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में उसकी मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 01:11:27 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 01:49:02 PM (IST)
    गुना में ट्रैक्टर की स्पीड को लेकर हुआ विवाद, मंडी में फसल बेचने आए किसान की पत्थर से वार कर हत्या

    HighLights

    1. पुलिस ने बेल पारदी समाज के सात आरोपियों को हिरासत में लिया।
    2. गांव के एक युवक के ट्रैक्टर-ट्राली में मक्का लेकर किसान गुना आया था।
    3. मंडी के गेट पर हुआ था विवाद, इसके बाद किसान पर कर दिया हमला।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। गुना के कैंट थानाक्षेत्र के नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी परिसर में बीती रात एक किसान की पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने बेल पारदी समाज के सात आरोपित अभिरक्षा में लिए हैं। साथ ही हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार किसान सोनू पुत्र हरतूम सिंह यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बूढ़ाखेड़ा थाना आरोन बीती शाम गुना मंडी में अपनी मक्का की उपज बेचने के लिए पहुंचा था।

    गांव के एक युवक के ट्रैक्टर-ट्राली में मक्का लेकर किसान गुना आया। सीएसपी गुना प्रियंका मिश्रा के अनुसार किसान और आरोपित पक्ष का झगड़ा मंडी गेट पर हुआ था। इस दौरान आरोपित पक्ष ने ट्रैक्टर की स्पीड को लेकर किसान को टोका था। इसके बाद आरोपित पक्ष ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। रात करीब 10 से 12 बजे के बीच की घटना है।


    कुछ लोगों ने मारपीट और झगड़ा होना बताया है। आरोपित बेल पारदी समाज के सात आरोपित को अभिरक्षा में लिया है। प्रथम द्ष्टता सिर में पत्थर से वार के कारण किसान की मौत होना लग रहा है। मृतक के शव का पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ हो सकेगी। मृतक के ममेरे भाई जितेंद्र यादव निवासी मालीडोंगा ऊमरी ने बताया कि उनका भाई शादीशुदा था। उसके दो छोटे बच्चे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.