Guna News: डकैती करने गांव में घुसे थे 11 बदमाश, ग्रामीणों की हिम्मत देख उल्टे पांव भागे, एक पकड़ाया

गुना, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिले के आरोन क्षेत्र के ग्राम भूपमढी में बीती रात डकैती की बड़ी कोशिश को ग्रामीणों की सतर्कता और सूझबूझ ने नाकाम कर दिया। रात करीब दो बजे हथियारों से लैस बदमाश महावीर सिंह रघुवंशी के घर में घुस गए। बदमाशों की संख्या अधिक थी और वे डकैती के इरादे से आए थे, लेकिन समय रहते घर मालिक की नींद खुल जाने से पूरी साजिश बेनकाब हो गई।

महावीर सिंह ने घर में बदमाशों को देखकर घबराने के बजाय समझदारी दिखाई। उन्होंने तुरंत मोबाइल के जरिए गांव के इंटरनेट मीडिया ग्रुपों में सूचना डाली और कुछ ग्रामीणों को सीधे फोन कर मदद के लिए बुला लिया। सूचना मिलते ही गांव के कई लोग मौके पर पहुंच गए।

हथियारों से लैस थे बदमाश

ग्रामीणों के अनुसार बदमाश पिस्टल समेत अन्य हथियारों और तिजोरी तोड़ने के औजारों के साथ आए थे। ग्रामीणों की बढ़ती संख्या देखकर बदमाशों में अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान करीब दस बदमाश भागने में सफल हो गए।

एक बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा

एक बदमाश भाग नहीं सका, क्योंकि महावीर सिंह ने उसे कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी थी। ग्रामीणों ने उससे बातचीत की, जिसमें उसने डकैती के प्रयास की बात स्वीकार की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को अपने साथ ले गई।

मुखबिरी का आरोप

पकड़े गए बदमाश ने खुद को रुठियाई क्षेत्र का बताया और दावा किया कि गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें मुखबिरी की थी। बदमाशों के कंजर गिरोह से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का मानना है कि बदमाश चार पहिया वाहन से गांव पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।