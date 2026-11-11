दिग्विजय की पदयात्रा में जयवर्धन ने बांटी गीता, पाटई में सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में पटवारी हुए शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। दीपावली पर पांच दिनों के त्योहारी विराम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई। राघौगढ़ के पास पाटई गांव से यात्रा की दोबारा शुरुआत के समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे।

इस दौरान हुई जनसभा में विधायक जयवर्धन सिंह ने लोगों को श्रीमद्भागवत गीता की प्रतियां वितरित कीं और साधु संतों का सम्मान किया। लोकतंत्र ने हम सभी को अपना राजा चुनने का अधिकार जयवर्धन सिंह ने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने कहा कि लोकतंत्र ने हम सभी को अपना राजा चुनने का अधिकार दिया है, लेकिन भाजपा और आरएससएस उसी लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।