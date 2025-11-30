ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजाकिया अंदाज, डमी फोन पर बोले- 'पन्नालाल जी, मुझे तो बक्श देना'

नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। हैलो पन्नालाल जी मैं ज्योतिरादित्य बोल रहा हूं, आज किसकी बारी है, मुझे तो कम से कम मुझे तो बक्श देना। जिज्जी की पंचायत के उद्घाटन के अवसर पर वहां लगे डमी टेलीफोन पर मजाकिया अंदाज में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायक पन्नालाल शाक्य को फोन का कर कहा कि पन्नालाल जी आज किसकी बारी है।

ज्ञातव्य हो गुना विधायक आपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। शनिवार शाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला पंचायत द्वारा संचालित जिज्जी की पंचायत रेस्टो मार्ट का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे थे।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार, बाजार एवं पहचान प्रदान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रेस्टो मार्ट में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार पारंपरिक भोजन, पैक किए गए स्थानीय उत्पादों तथा हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं बिक्री की व्यवस्था है। यह कदम ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। स्थल पर सुपर लूडो, सुपर स्नेक एंड लैडर, टेबल टेनिस, मिनी क्रिकेट सहित कई मनोरंजक गतिविधियां उपलब्ध हैं, जो सभी आयु वर्ग के लिए इसे एक आकर्षक व समग्र अनुभव का केंद्र बनाती हैं।