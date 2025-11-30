मेरी खबरें
    ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजाकिया अंदाज, डमी फोन पर बोले- 'पन्नालाल जी, मुझे तो बक्श देना'

    डमी टेलीफोन पर मजाकिया अंदाज में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायक पन्नालाल शाक्य को फोन का कर कहा कि पन्नालाल जी आज किसकी बारी है। ज्ञातव्य हो गुना विधायक आपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने केंद्रीय मंत्री के इस अंदाज पर जमकर ठहाके लगाए।

    By Dhruv Kumar
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 09:07:28 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 09:19:02 AM (IST)
    डमी फोन पर मजाकिया अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया।

    HighLights

    1. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में जिज्जी की पंचायत रेस्टो मार्ट का शुभारंभ करने पहुंचे थे।
    2. रेस्टो मार्ट में पारंपरिक भोजन, स्थानीय उत्पादों तथा हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था है।
    3. सुपर लूडो, सुपर स्नेक एंड लैडर, टेबल टेनिस, मिनी क्रिकेट सहित कई मनोरंजक गतिविधियां भी हैं।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। हैलो पन्नालाल जी मैं ज्योतिरादित्य बोल रहा हूं, आज किसकी बारी है, मुझे तो कम से कम मुझे तो बक्श देना। जिज्जी की पंचायत के उद्घाटन के अवसर पर वहां लगे डमी टेलीफोन पर मजाकिया अंदाज में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायक पन्नालाल शाक्य को फोन का कर कहा कि पन्नालाल जी आज किसकी बारी है।

    ज्ञातव्य हो गुना विधायक आपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। शनिवार शाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला पंचायत द्वारा संचालित जिज्जी की पंचायत रेस्टो मार्ट का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे थे।


    इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार, बाजार एवं पहचान प्रदान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रेस्टो मार्ट में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार पारंपरिक भोजन, पैक किए गए स्थानीय उत्पादों तथा हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं बिक्री की व्यवस्था है।

    यह कदम ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। स्थल पर सुपर लूडो, सुपर स्नेक एंड लैडर, टेबल टेनिस, मिनी क्रिकेट सहित कई मनोरंजक गतिविधियां उपलब्ध हैं, जो सभी आयु वर्ग के लिए इसे एक आकर्षक व समग्र अनुभव का केंद्र बनाती हैं।

    स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए रसगुल्ले का स्वाद भी लिया

    इस पहल से तीन स्व-सहायता समूहों की लगभग 25 महिलाओं को प्रतिदिन 500 से 1200 रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। यह उनके आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और स्वाभिमान को नई दिशा प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उपस्थित लोगों के साथ सेल्फी पाइंट पर फोटो खिंचवाए। इसके बाद फीता काटकर रेस्टो मार्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने मार्ट के अंदर विभिन्न स्टालों पर तैयार उत्पादों का अवलोकन किया और स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की।

    उन्होंने रेस्टो मार्ट परिसर में उपलब्ध खेल गतिविधियों में सहभागिता दी और वहां परोसी गई ब्लैक काफी के साथ-साथ स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए रसगुल्ले का स्वाद भी लिया और उसकी विशेष रूप से प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने बाहर निर्मित मिनी क्रिकेट मैदान में भी खेल में शामिल होकर उपस्थित लोगों का उत्साह बढ़ाया।

