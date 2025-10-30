प्यार की सजा! प्रेमी को पेड़ से बांधकर पीटा, मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। चांचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीपुरा में अंतरजातीय प्रेम प्रसंग के मामले में युवती के स्वजन ने युवक के साथ अमानवीयता की। उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो अपमानित करने लिए उसकी एक तरफ की मूंछ काट दी, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

15 दिन दोनों साथ में भी रहे पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। सागर बरखेड़ा निवासी अमित ने बताया कि वह पड़ोस के गांव की लड़की को पिछले दो सालों से चाहता था। दोनों के बीच फोन पर बात होती थी। करीब एक साल पूर्व दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी। 15 दिनों तक दोनों साथ भी रहे थे। लड़की के स्वजनों को इसकी जानकारी लगी तो पुलिस के जरिये वे उसे अपने साथ ले गए।