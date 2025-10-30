मेरी खबरें
    प्यार की सजा! प्रेमी को पेड़ से बांधकर पीटा, मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया

    MP Crime: मध्य प्रदेश के गुना में प्रेम प्रसंग के मामले में युवती के स्वजन ने एक युवक के साथ अमानवीयता की। उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो अपमानित करने लिए उसकी एक तरफ की मूंछ काट दी, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया।

    By Dhruv Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 09:49:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 09:49:49 PM (IST)
    1. गुना में युवक के साथ अमानवीयता
    2. गुना के जोगीपुरा गांव का मामला
    3. लड़के की लाठी-डंडों से पिटाई की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। चांचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीपुरा में अंतरजातीय प्रेम प्रसंग के मामले में युवती के स्वजन ने युवक के साथ अमानवीयता की। उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो अपमानित करने लिए उसकी एक तरफ की मूंछ काट दी, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    15 दिन दोनों साथ में भी रहे

    पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। सागर बरखेड़ा निवासी अमित ने बताया कि वह पड़ोस के गांव की लड़की को पिछले दो सालों से चाहता था। दोनों के बीच फोन पर बात होती थी। करीब एक साल पूर्व दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी। 15 दिनों तक दोनों साथ भी रहे थे। लड़की के स्वजनों को इसकी जानकारी लगी तो पुलिस के जरिये वे उसे अपने साथ ले गए।


    लड़के की लाठी-डंडों से पिटाई की

    पिछले दिनों लड़की ने उसे फोन कर कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। इसके बाद वह जोगीपुरा गांव पहुंचा। वापस लौटते समय लड़की के स्वजन ने 10-15 लोगों के साथ उसे घेर लिया। उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया और लाठी-डंडों से पिटाई की। बाद में एक तरफ की मूंछ काट दी और जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया।

    लड़के की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें लड़के ने बताया कि वह लड़की से मिलने उसके गांव गया था, तभी लड़की के स्वजनों ने उसे पकड़कर पेड़ से बांधकर पिटाई की। एक मूछ काट दी और जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है- अजय यादव, चौकी प्रभारी बीनागंज।

