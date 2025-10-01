मेरी खबरें
    MP के गुना में नेशनल हाईवे पर पलटा प्रोपेन गैस से भरा टैंकर, लग गया 30 किमी लंबा जाम

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 11:19:37 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 11:56:50 AM (IST)
    पलटे हुए टैंकर को क्रेन की मदद से उठाकर सीधा करने की कोशिश की जा रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना। मध्य प्रदेश में गुना जिले के गादेर गांव में प्रोपेन गैस से भरा एक टैंक पलट गया। देर रात हुई इस घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया है। प्रशासन टैंकर को वापस सीधा करने के प्रयास में लगा हुआ है। हादसे के बाद से हाईवे पर 30 किमी लंबा जाम लग गया है। एंबुलेंस सहित कई वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। गुना कलेक्टर भी बुधवार सुबह मौके पर पहुंचे और टैंकर को सीधा कर जाम खुलवाने के लिए किए जा रहे प्रयास का जायजा लिया।

