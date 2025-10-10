मेरी खबरें
    करवा चौथ के दिन छूटा साथ, पति की लंबी उम्र के लिए रखा था व्रत, दुर्घटना में वो बचा; पत्नी की जान गई जान

    गुना में करवा चौथ के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी प्रियंका कुशवाह की मौत हो गई और पति दीपक कुशवाह गंभीर घायल है। प्रियंका के हाथों में करवा चौथ की मेहंदी सजी थी। जीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिससे पेड़ उखड़ गया और जीप सवार पांच लोग घायल हो गए।

    By Dhruv Kumar
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 02:18:26 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 02:57:39 PM (IST)
    हादसे में दुर्घटनाग्रस्त वाहन और प्रियंका कुशवाह की तस्वीर।

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ दर्दनाक हादसा।
    2. जीप इतनी तेज रफ्तार में थी कि टक्कर के बाद पेड़ भी उखड़ गया।
    3. टक्कर से पति-पत्नी उछलकर लगभग 20 फीट दूर जा गिरे।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। केंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार जीप ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर, अनियंत्रित जीप पेड़ से टकरा गई, जिससे पेड़ तक उखड़ गया। वहीं जीप सवार पांच लोग भी घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    घटना के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सुबह एक तेज रफ्तार जीप ने जेल रोड पर आकाशवाणी के समीप पहुंची, तभी आगे बाइक दिखते ही चालक ने ब्रेक लगा दिए, जिससे जीप घिसटते हुए बाइक में भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पति-पत्नी उछलकर लगभग 20 फीट दूर जा गिरे। इस हादसे में पत्नी प्रियंका कुशवाह की मौत हो गई जबकि पति दीपक कुशवाह गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर, अनियंत्रित जीप एक पेड़ से टकरा गई।


    पेड़ जड़ से ही उखड़ गया

    गति का अंदाजा इसी बात से लगता है कि पेड़ जड़ से उखड़ गया। इस हादसे में जीप चला रहा सचिन खटीक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि कार में बैठे शुभम धाकड़, अश्विन रघुवंशी, मोहित धाकड़ और रिहान खान को भी चोटें पहुंची हैं। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने आटोरिक्शा रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ।

    इधर, सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में कैंट थाना पुलिस ने बताया कि जीप एमपी08-सीए-6598 किसी गप्पू यादव के नाम है, जिसे उक्त युवक मांगकर लाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पत्नी का था करवा चौथ का व्रत, हाथों में सजी थी मेहंदी

    बताया गया है कि बूढ़े बालाजी क्षेत्र के रहने वाले दीपक कुशवाह शुक्रवार सुबह पत्नी प्रियंका कुशवाह को आंगनबाड़ी के किसी काम से लेकर जा रहे थे। इसी बीच हादसा हो गया। पत्नी प्रियंका का आज करवा चौथ का व्रत था। उसके हाथों में मेहंदी सजी हुई थी।

