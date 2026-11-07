मुरैना से बोरियों में भरकर ग्वालियर लाई गई 111 किलो मिलावटी मिठाई जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावट की शिकायत पर हनुमान चौराहा स्थित साईं कृपा स्वीट्स (बालाजी स्वीट्स) पर कार्रवाई करते हुए डेयरी में छापा मारकर 111 किलोग्राम मिठाई जब्त की है। खास बात यह है कि ये मिठाइयां मुरैना में तैयार कर बोरी में भरकर ग्वालियर लाई गई थीं। टीम ने मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की है।

मिल्क केक और मलाई बर्फी के टीम ने लिए नमूने